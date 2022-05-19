«Братва рветься до влади». Колишній «зек» Євгеній Пригожин отримає представництво у Державній думі Росії

11:04 16 серпня Київ, Україна

Путінський «кухар» і хазяїн «вагнерівців» подвоїв свою медіаімперію та вже включився у виборчу кампанію, просуваючи серед інших і одіозного політтехнолога Шугалея.

Одразу по закінченні військових навчань «Захід-2021», які пройдуть в Білорусі, біля кордонів України, Польщі та Литви, на Росію чекають парламентські вибори та вибори до місцевих рад, що відбудуться одночасно 19 вересня 2021 року. Путінський кухар та власник приватної військової компанії Вагнера Євгеній Пригожин зможе посилити свій політичний вплив, просунувши в органи законодавчої влади своїх посіпак.

Є така партія

Серед політичних партій, які допущені до виборів у російську Державну думу (окремі партії не допустили), є і партія «Родіна», яка створювалася у вересні 2003 року Владиславом Сурковим і Сергієм Глазьєвим та контролювалася сурковським посіпакою Дмитром Рогозіним. Партію зняли з виборів 2005 року через шовіністичний рекламний відеоролик, що розпалював міжетнічну ворожнечу, після чого вона була розпущена. На додачу Рогозін та Глазьєв посварилися між собою. Однак у 2012 році Дмитро Рогозін, нинішній голова «Роскосмоса», партію відновив.

Представником «Родіни» у Державній думі є Олексій Журавльов — єдиний кандидат від партії, який пройшов до російського парламенту у 2016 році, коли «Родіна» набрала 1,51% голосів. Говорять, що обрання Журавльова вже погоджено у Кремлі — «Єдина Росія», яка обслуговує Путіна, не виставила проти нього кандидатів в одномандатному окрузі в Тамбовській області.

Участь політичної партії «Родіна» у виборах цього вересня буде фінансувати і медійно підтримувати саме Євгеній Пригожин, головний інвестор і власник групи Вагнера. Онлайн-майданчики, які входять в орбіту впливу Пригожина, вже почали публікувати матеріали, присвячені кандидатам від партії «Родіна». Але головною метою Пригожина у кампанії називають активний тролінг інших партій на догоду політичним партнерам із «Єдиної Росії».

Братва рветься до влади

Трансформація від члена кримінальної спільноти до респектабельного представника політичної еліти — це традиційний тренд російськомовного культурно-політичного простору, який був увічнений у російському фільмі «Бригада».

Однак великий любитель кіномистецтва Євгеній Пригожин і сам може стати яскравим персонажем політично-бандитського трилера. 9 червня 2016 року російське видання «Медуза», яке системно критикує Пригожина та його проекти в Росії і за кордоном, опублікувало статтю, яка пізніше була видалена з ресурсу за рішенням суду внаслідок позову Пригожина. Однак матеріал про біографію «кухаря» можна запросто знайти в архіві інтернету.

У червні 2021 року та сама «Медуза» докладно розповіла, що саме хоче приховати Пригожин, судячись з журналістами, виданнями та пошуковими агрегаторами Yandex і Google (про всяк випадок цю статтю ми також заархівували). Виявляється, що власника корпорації «Конкорд» Євгенія Пригожина у 1981 році засудив радянський суд за статтею 210 Кримінального кодексу СРСР «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, проституцією, азартними іграми або схилення неповнолітніх до вживання наркотичних речовин, використання неповнолітніх для цілей паразитичного існування». А 29 серпня 1977 року Пригожина засудили за крадіжку з проникненням у житло за статтею 144 КК СРСР.

Відсидівши свій строк, Пригожин ще глибше проникнув у кримінальний світ Санкт-Петербурга, де й отримав можливість тісно познайомитися з Володимиром Путіним та його оточенням. А зараз він уже просуває своїх людей до органів законодавчої влади Росії та законодавчого зібрання Санкт-Петербурга, особисто беручи участь у розробці стратегій виборчої кампанії.

До команди Пригожина на цих виборах приєдналася російська співачка Тетяна Буланова. Не встигнувши долучитись до агітаційної кампанії, Буланова та інші представники партії «Родіна» почали продукувати скандали. Буланова назвала порушенням закону рішення російської Центральної виборчої комісії не допустити плакати партії до агітації у Санкт-Петербурзі* та звернулася до Елли Памфілової, яка очолює комісію, з проханням розібратися.

Слід відзначити, що між Євгенієм Пригожиним та губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бегловим ще з часів попередніх виборів триває конфлікт. На початку кампанії Пригожин підтримував Беглова, а його співробітники працювали у штабі тимчасового виконувача обов’язків губернатора, який балотувався на посаду. Однак коли вибори завершились і Беглов переміг, вони посварилися. Ймовірно, Беглов не захотів просувати проекти Пригожина у Санкт-Петербурзі, а останній образився.

Африканський досвід на виборах у Санкт-Петербурзі

Апофеозом публічного протистояння між пригожинськими кандидатами до законодавчого зібрання Санкт-Петербурга від партії «Родіна» та владою в особі Олександра Беглова стала пресконференція, на якій кандидати звинуватили владу в утисках.

Другим номером у списку партії «Родіна» по Санкт-Петерургу йде пригожинський політтехнолог Максим Шугалей, який працює на путінського «кухаря» вже багато років. Про його роботу на Пригожина стало відомо у березні 2019 року, коли російське видання «Проект» опублікувало розслідування про втручання Євгенія Пригожина у вибори в країнах Африки. Журналісти знайшли фотографію Шугалея в кафе міста Туамасіна, яку в серпні 2018 року опублікував у фейсбуку водій російських політичних емісарів Дані'с Расам.

Колишній прем'єр-міністр Мадагаскару Жан-Омер Берізікі розповів, що росіяни обіцяли йому два мільйони доларів, але він отримав лише невелику суму. У його передвиборчому штабі казали, що з кандидатом співпрацював політтехнолог Максим Шугалей. Він нібито обіцяв технічну підтримку і давав вказівки, що потрібно робити, намагаючись контролювати вибори.

Як стало відомо журналістам у 2009 році, Максим Шугалей та його дружина Наталія Шугалей висувалися на вибори депутатів Санкт-Петербурга від Ліберально-демократичної партії Росії, лідером якої є Володимир Жириновський.

За два місяці після того, як «Проект» опублікував розслідування про дії Пригожина та його людей в Африці, у травні 2019 року Максима Шугалея та його перекладача заарештували в Лівії за підозрою у втручанні у вибори. Про перебування пригожинського політтехнолога у тюрмі в Тріполі росіяни зняли два фільми — «Шугалей» та «Шугалей-2». Останніми днями оголосили, що в прокат виходить «Шугалей-3: Повернення», який, у стилі «Слуги народу», має стати промоційним відеороликом для просування Шугалея у законодавче зібрання Санкт-Петербурга.

Знімальна команда фільму повідомила, що нібито відмовилася від грошей за перші два фільми, знявши на них третій. Однак моніторинг медіаресурсів, що підконтрольні Пригожину, дає зрозуміти, що путінський «кухар» особисто опікується просуванням своєї людини в депутати. Крім того, за допомогою контент-аналізу легко встановити, що кількість підконтрольних Пригожину онлайн-медіа щонайменше подвоїлася з моменту, коли «Детектор медіа» опублікував перший аналіз його медіаімперії. Тепер до його орбіти можна віднести:

Rusevik;

Slovodel;

Imag.one;

RuEconomics;

Reactor;

Народные новости;

Полит Россия;

NewsInfo;

Политика Сегодня;

Федеральное Агентство Новостей;

Delta News;

ПолитНавигатор;

Невские Новости;

Полит Эксперт.

Наслідуючи приклад Зеленського-Голобородька, політтехнологи Пригожина створили плакат для реклами фільму «Шугалей-3: Повернення», який відразу назвали передвиборчою агітацією. Однак Пригожин заперечив зв’язок між плакатом та виборами.

Навіщо «кухарю» російська політика

Хоча в інформаційному просторі тільки й розмов, що про Євгенія Пригожина та його «вагнерівців», справи в нього у російських політичних елітах не такі вже й райдужні. Цю тезу підтверджує скандал, про який стало відомо наприкінці липня. Співробітники Пригожина, які забезпечують його особисту охорону, зламали WhatsApp зятя міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Причини цієї кібератаки на Олександра Винокурова, який одружений з дочкою Лаврова, не розкриваються. Однак мої джерела з українських спецслужб вважають, що причина, з якої знадобилося зламувати смартфони і читати листування оточення міністра закордонних справ, є таємницею Полішинеля.

Одночасно з виходом розслідування про злам телефона міністерського зятя стало відомо, що Роскомнагляд за рішенням Таганського суду заблокував сайт центру журналістських розслідувань «Досьє», який контролюється Михайлом Ходорковським. Попри формальні пояснення цього рішення, журналісти вважають, що справжньою причиною є публікація великого розслідування, яке вказує, що саме Пригожин та його посіпаки несуть відповідальність за вбивство в Центральноафриканській республіці трьох російських журналістів — Орхана Джемаля, Кирила Радченка та Олександра Расторгуєва. Крім того, саме центр «Досьє» розслідував втручання Пригожина у російські вибори.

Оскільки вбивство російських журналістів відбулося в ЦАР, велику частину відповідальності за його розслідування несуть дипломатичні співробітники, якими керує Сергій Лавров, негласно тримаючи цю справу на особистому контролі. Іншими словами, саме від рішення Лаврова буде залежати, яка інформація про вбивство журналістів потрапить в інформаційний простір, а яка — ні. Це і є справжньою причиною зацікавленості листуванням зятя Лаврова з боку «вагнерівців».

Євгеній Пригожин давно муляє всім очі своєю активністю. Ми вже писали про конфлікт між Сергієм Шойгу та Пригожиним. Ймовірно, цей конфлікт поглибився у Лівії, оскільки завдання Максима Шугалея частково полягало у гонитві за спадком Муамара Каддафі. Шугалей організував і провів зустріч із сином Каддафі, який нещодавно оголосив, що збирається балотуватися на пост президента Лівії.

Очевидно, що тепер нездорова активність Пригожина та його людей дратує ще й Лаврова, зять якого опинився під ударом. До того ж, ми не знаємо, чи не зламаний був один із телефонів самого міністра закордонних справ Росії.

Тож, скоріше за все, скоро ми побачимо людей Пригожина у складі законотворчих органів Росії, де протистояння між путінським «кухарем» та іншими політичними групами продовжиться.