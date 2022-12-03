Біполярні розлади Кремля. Чому російська система влади робить переговори про світ неможливими

В останні тижні кількість закликів до переговорів між Україною та Росією значно зросла. Росія звинувачує адміністрацію Володимира Зеленського в небажанні сідати за стіл переговорів та публічно визнає, що терористичні удари по цивільній інфраструктурі України здійснюються, щоб залякати громадянське населення та змусити Зеленського до переговорів на умовах Москви.

21 листопада 2022 року віце-спікер Ради Федерації Костянтин Косачов сказав у своєму інтерв'ю, що тільки після зміни влади в Україні, між Росією та Україною можливі результативні переговори. Більше того, він заявив, що необхідно примушувати Україну виконувати зобов'язання щодо Мінських угод, порушених Росією шляхом агресивного військового вторгнення.

При цьому в Польщі та інших країнах Європейського Союзу поширюються наративи про те, що надання військової допомоги Україні лише сприяє продовженню війни.. Що, нібито, якби Зеленський не мав можливості отримувати допомогу, він би швидше пішов на переговори.

Однак однією з очевидних рис російської пропаганди, як у себе в країні, так і в країнах Заходу, завжди було те, що тези пропаганди часто не витримують вимог логіки.

Так, наприклад, бажання віце-спікера Ради Федерації Костянтина Косачова навіть технічно неможливо виконати, не кажучи вже про політичні обмеження, які не дозволяють Зеленському приймати рішення, які не були б підтримані народом України.

Зверніть увагу, що Косачов сподівається на наступний уряд України, у переговорах з яким Росія матиме шанс домовитися. Але, по-перше, щоб зупинити війну, переговори потрібні зараз, а не коли в Україні зміниться влада. А по-друге, для зміни влади в Україні потрібні демократичні конституційні вибори. А щоб в Україні пройшли вибори – має закінчити свою дію військовий стан, введений рішенням президента і затверджений рішенням парламенту.

У свою чергу, закінчення дії військового стану можливе лише тоді, коли російська армія повністю покине окуповані райони України. Таким чином, виходить, що для того, щоб виконати те, що каже Костянтин Косачов, необхідно вигнати російську армію з території України. Проте, саме для цього і потрібні переговори. Виходить замкнене коло, в яке нас намагаються помістити російські пропагандисти.

Натомість, коли віце-спікер Ради Федерації Костянтин Косачов давав інтерв'ю, на запитання журналістів відповідав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Пєсков заявив, що “досягнути цілей спеціальної військової операції”, якими, за його словами, є “демілітаризація та денацифікація”, можна шляхом переговорів. І для цього досягнення Володимир Зеленський влаштовує політиків Кремля як партнер з переговорів. Бо, за словами Пєскова, "зміна влади в Україні не є цілями спецоперації".

Давайте розберемося, що сказав Дмитро Пєсков! Демілітаризацію та денацифікацію України буде досягнуто шляхом переговорів російської сторони з Володимиром Зеленським, оскільки зміна Зеленського на іншого президента не цікавить кремль. Звучить як марення, але саме ці слова продовжують цитувати та інтерпретувати західні медіа, наголошуючи, що Зеленський має піти на переговори.

Чи слід розуміти, що російська сторона не тільки не єдина у своїх побажаннях від переговорного процесу (Косачов хоче зміни влади в Україні, а Пєсков хоче денацифікувати цю владу, але згоден проводити з нею переговори), а й вимагає, щоб Зеленський пішов на переговори про денацифікації своєї адміністрації?

На превеликий жаль, у цьому контексті вже не можна говорити ні про пропаганду, ні про дезінформацію. Постійне поширення таких заяв і риторики свідчить, або дуже специфічне сприйняття реальності, або про відхилення психологічного характеру.

До таких же відхилень можна віднести й постійні повідомлення про те, що Польща має намір використати російську агресію проти України, щоб отримати під свій контроль якусь частину української території, яка межує з Польщею.. По суті, російські медіа та офіційні органи, включно із головою Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним, прогнозують, що Польща анексує частину української території.

У цьому спектрі психологічних відхилень і постійне поведінка зовнішньополітичного відомства Росії.. У своєму виступі на саміті G20 міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не використовує газ і нафту як зброю проти Європи, і що він проти використання енергетики для політичних рахунків. І практично того ж дня міністр оборони Сергій Шойгу завдав масованого ракетного удару по українській критичній енергетичній інфраструктурі, використовуючи енергетику як зброю, щоб примусити українців до переговорів.

Причому російська сторона не соромиться говорити про те, що терористичні атаки проти цивільної інфраструктури відбуваються саме для того, щоб посадити Зеленського за стіл переговорів.

То хто ж із них говорить правду? Лавров – хто просить не використовувати енергетику як зброю. Чи Шойгу, який використовує її як зброю?

Процес переговорів із суб'єктом, який постійно посилає протилежні антагоністичні сигнали про свої наміри, не може увінчатися будь-яким результатом чи успіхом. Щоб переговори української та російської сторін були дещо успішними, Росія має визнати та усвідомити свою військову поразку та провал “спеціальної військової операції”.