Апетити Кремля в Балтійському регіоні: Пригожин знову "готує"

18:00 12 березень Київ, Україна

І знову "кухар" Кремля встає перед нами у своєму справжньому образі. Він був оголошений в міжнародний розшук 26 лютого, за звинуваченням про втручання у вибори США 2016 року. За інформацію про його місцезнаходження ФБР призначило грошову винагороду. Компанія Пригожина «Конкорд» зажадала гроші за те, що надала адресу знаходження кремлівського "кухаря", таким чином, висміюючи ФБР. У Росії Євген Пригожин відомий як "кухар" Путіна, власник "фабрики тролів", керівник ПВК Вагнера. Він також є власником елітних ресторанів, але це вже не є основною сферою його діяльності. Його приватна військова компанія допомагає виконувати для Кремля військові спецоперації, які не може виконати регулярна російська армія. "Фабрика тролів" покликана підтримати статус нинішньої влади шляхом висміювання опозиції. Але тепер "кухар" допомагає просувати інтереси Кремля ще й за кордоном, використовуючи вже знайомий метод - "м'яку силу". Як він це робить, буде описано в цій статті.

Ми вже розповідали про те, які методи використовує СЗР РФ для контролю країн ближнього зарубіжжя. Так ось, до контролю над регіоном Балтійського моря підключився і Євген Пригожин. З 14 по 15 січня 2021 року в Берліні проходила зустріч, присвячена вирішенню економічних, екологічних та інших проблем Естонії, Латвії, Литви, Німеччини та Польщі. Зустріч мала назву «Стратегічний діалог регіону Балтійського моря». Тема берлінської сесії була присвячена способам повернення до міжнародної і внутрішньої діяльності після світової пандемії перерахованих вище країн. На порядку денному були: COVID-19, Зелений пакт для Європи, Брекзіт і диждиталізація. Наступні збори призначено вже на кінець березня. Але яке відношення до всього цього має Євген Пригожин? І який інтерес переслідує Кремль? У статті стане ясно, що всі подібні конференції необхідні для створення агентурних мереж щодо посилення впливу Кремля в країнах Європи.

Організатором конференції виступила консалтингова компанія ADMIS Consultancy, яка, на перший погляд, не пов'язана з Росією. Другим організатором виступив - BWA. Справа в тому, що засновницею компанії ADMIS Consultancy є литовка на ім’я Вайва Адомайтіте, яка працює з співробітницею офісу Євгена Пригожина Юлією Берг з 2019 року. До 2020 року, Юлія Берг носила прізвище Афанасьєва:

Юлія Берг - директорка НО «Центр соціальних та культурних ініціатив». Співвласником НО є Петро Бичков, який до листопада 2019 року був главою штабу Євгена Пригожина, який займався африканським напрямком. Раніше низка джерел провела розслідування, завдяки якому стало відомо, що Юлія Берг надавала консультаційну допомогу в парламентських виборах в ПАР. По всій видимості, Берг познайомилася з Вайвою також завдяки Африці.

Литовська глава ADMIS Consultancy називає Берг своєю хресною матір'ю. Саме Юлія Берг посприяла залученню Адомайтіте в компанію Пригожина. Вони познайомилися на конференції AFRIC (Асоціація вільних досліджень і міжнародної співпраці) в 2019 році. Адомайтіте була спікером на цій конференції і відразу після її закінчення відправила своє резюме Юлії Берг.

Після конференції AFRIC нова співробітниця компанії Пригожина розробила стратегічний план «Бачення майбутнього Африки на період до 2040 року». Цей план був представлений на сочинському саміті «Росія-Африка».

AFRIC дуже тісно пов'язана з діяльністю Євгена Пригожина. Спочатку ця асоціація замислювалася як структура з мережею агентів і шпигунів щодо посилення впливу на африканському континенті. Наприклад, AFRIC відправляла "незалежних" спостерігачів на вибори в різні країни Африки, багато з яких виявлялися неонацистами і яро вірили в перевагу білої раси. Одним з таких спостерігачів був Штефан Койтер, член Afd (ультраправа партія в Німеччині). Штефан Койтер був спостерігачем і на виборах президента Росії в 2018 році і на поправках до конституції РФ влітку 2020 року. Політичні технологи Євгенія Пригожина були помічені в Конго, Мадагаскарі, Зімбабве і Південній Африці. Вони використовували спостереження за виборами в якості прикриття, щоб допомогти виграти "своїм" кандидатам.

Компанія ADMIS Consultancy в червні 2020 року провела онлайн конференцію, темою якої була ліквідація наслідків після COVID-19. Спонсорами цієї конференції стали відразу три компанії Євгенія Пригожина: AFRIC, IBAC і CSCI. Одним з організаторів виступив BWA (Федеральний союз з розвитку економіки).

Федеральний союз з 2018 року очолює німецький бізнес-консультант Майкл Шуман. Він дуже тісно працює з прокремлівськими організаціями. Зокрема, з Асоціацією російського бізнесу і аналітичним центром «Діалог цивілізацій». Шуман досить давно співпрацює з Росією і в 2010 році був викритий в дачі хабаря естонським політикам. Він пропонував 1,5 млн євро меру Таллінна і його заступнику, щоб вони побудували православну церкву в місті. Цю інформацію розсекретили поліціянтибезпеки Естонії.

Члени BWA також залучаються в якості спостерігачів на вибори. Два ультраправих прихильника Фолькер Чапке і Урс Ункауф спостерігали за виборами в Конго, Мадагаскарі, ПАР і Зімбабве, а також приїжджали на вибори в Росію в 2018 році. Їх обох запрошував ЦВК.

Чапке і Ункауф присутні в схемі Пригожина в якості спостерігачів

У неформальній бесіді з представниками одного незалежного порталу Юлія Берг зізналася, що раніше працювала в компанії Пригожина. Вона підтвердила, що була одним з головних організаторів конференції «Стратегічний діалог регіону Балтійського моря». Також Берг розповіла, що структури BWA і ADMIS Consultancy є прикриттям для дій Пригожина, адже в Європі і особливо країнах Прибалтики, існує низка складнощів для всього, що стосується Росії. Протягом тривалого часу співробітники двох організацій налагоджували зв'язки з впливовими людьми різних країн Європи, щоб ті могли дозволити проведення необхідних Пригожину заходів. Берг також розповіла, що витрати на конференції, де беруть участь 10-15 осіб, становлять 40-50 тисяч євро. Якщо ж на конференції присутній 50 осіб і більше, то бюджет стартує від 100 тисяч євро. У ці суми не входять додаткові витрати на ЗМІ, а вони є. Адже медіа повинні висвітлити заходи в такому ракурсі, в якому це потрібно організаторам конференцій, а це також коштує грошей.

Фолькер Чапке і Юлія Берг на одній з конференцій

Директор ICDS (Міжнародний центр оборони і безпеки) Індрек Каннік в одному з інтерв'ю розповів, що вибір нейтральних тем на проведенні конференції не випадковий. Таким чином організатори добиваються до себе прихильності аудиторії і тільки потім починають говорити про расову або ідеологічну проблеми:

За словами Канніка, основною метою для конференції є вплив на зміну політичної обстановки в Німеччині та Литві. Вплив на Латвію, Естонію та Польщу залишається другорядним.

За словами закритого джерела, який знайомий з організатором конференції, теми на зустрічі не повинні зачіпати оборонний сектор, а бути спрямовані на проблеми економіки та екології країн.

Точна сума, витрачена на захід невідома. Однак все те ж джерело стверджує, що за організацію конференції Адамойтіте отримала 10 тисяч євро. Ще 1 тис євро була переведена Чапке за "консультацію". Також гроші були виділені і PR-компаніям, які шукали спікерів для заходу - кілька сотень євро за кожного знайденого кандидата. Крім цього, Адомайтіте заплатила SMM - менеджеру, щоб той розкрутив оновлений сайт ADMIS Consultancy, на якому була інформація про майбутню конференцію. У всій цій історії Адомайтіте виступала посередником в грошових операціях, щоб приховати присутність російської сторони.