Американські біолабораторії Медведчука: новий сезон успішного серіалу

16:35 25 листопада Київ, Україна

І короткий огляд попередніх серій.

Як відомо з «Білої книги спеціальних інформаційних операцій проти України», виданої Міністерством інформаційної політики України в 2018 році, майже всі фейкові історії про українські проблеми, які народилися в хворобливій уяві кремлівських пропагандистів, мають форму телесеріалів.

Це відбувається тому, що нове марення важко вигадувати, навіть казкарям Кремлевуда. Набагато легше і дешевше повторювати і перефразувати фейки, які вже отримали хоч якусь прихильність наївних українських споживачів медіашлака з NewsOne, «112» і ZIK. Як кажуть в Україні: "Наша пісня гарна й нова - починаймо її знову»!

Так відбувається і з обридлим фейком про американські біолабораторії на території України, який запустили в інфопростір України два «брати-акробати» з минулого - Віктор Медведчук і Ренат Кузьмін. Цей фейк детально розібраний в публікації на сайті «Петро і Мазепа» ще в квітні цього року. Незабаром фейк розібрала на молекули і журналістка «Детектора медіа» Гала Скляревська.

Однак розвінчання не зупинило телеканали медведчуківського пулу. «112 Україна», NewsOne і ZIK зробили фейк головним медіаприводом весни. Особливо в цьому відзначився телеканал Медведчука-Коломойського «1 + 1». Один з журналістів проєкту «Секретні матеріали» Володимир Тимофійчук, разом з «відомим фахівцем в області біологічної зброї» (в лапках) Міхо Чаплигою, остаточно довели нещасним українцям той факт, що «в Україні діє з десяток біолабораторій, які могли стати джерелом коронавірусу» .

Пізніше пресслужба телеканалу поширила заяву, в якій обіцяла продовжити розслідування і вивести на чисту воду злісних американських розробників біологічної зброї. Але потім телеканал все ж прийняв рішення видалити сюжет.

Однак, як переконував ще Йозеф Геббельс, «чим гірша брехня - тим ефективніший фейк». Тому його існування так просто не перерветься. А нові серії в серіалі, який отримав позитивні відгуки аудиторії, продовжать з'являтися.

Новий сезон

Осінь - той самий час, коли потрібно випускати нові сезони серіалів. І ось, після обіду 24 листопада, коли проросійські платформи активно розганяли інтернетом новини про виставу, яку «ОПЗЖ» влаштувала під стінами посольства США, на телеграм-каналі «Шептун» була запущена чергова серія комедійного ситкому.

Протягом наступних чотирьох годин нову казку перепостили телеграм-канали проросійського пулу в Україні: «Ivko.Live», «цибуля», «Тінь на тин», колишній нардеп від Партії регіонів, а нині постійний гість російських пропагандистських телеканалів Родіон Мірошник, а також один з генералів пропагандистських військ «Соловйов».

Після цього новину затягнули на доступні російські сайти-смітники, де зазвичай розміщуються російські спецслужби - «Рамблер», «Кадара» та інші.

Як протидіяти серіалам?

З огляду на той факт, що після появи фейку в квітні ніхто з українських офіційних органів або спецслужб навіть не поворухнувся, в цьому випадку можна говорити тільки про певні спроби опублікувати спростування з боку Посольства США в Києві. (Ймовірно, це справа для майбутнього Центру протидії дезінформації).

Однак опубліковано заяву було настільки незграбно з комунікаційної точки зору, що призвело тільки до нової інформаційної атаки. Через свої інформаційні ресурси Медведчук очікувано оголосив, що своєю офіційною заявою Посольство США підтвердило його марення.

Намагаючись протидіяти інфоатаці самостійно, я знайшов контакти Українського науково-технологічного центру (УНТЦ/STCU), який займається програмами співробітництва з США в цій сфері, і запропонував зробити інтерв'ю з його главою Куртісом Белаяцем, що працює в Центрі з 1999 року. Однак відповідей на пропозиції так і не отримав.

Уразливість дезінформаційних серіалів полягає в тому, що ми можемо дозволити собі не займатися спростуванням кожної серії, якщо побудуємо міцний контрнаратив всім серіалам одночасно. Не важливо, як зіпсував українське повітря пересічний «шептун», якщо аудиторія знає, що історія про американські біолабораторії в Україні є російською спецоперацією, що почалася ще в 2016 році.

Саме тому я не втомлююся повторювати: технології спростування не працюють; мантра «факти важливі» не працює; працювати над кожним фейком окремо, вимагаючи спростування офіційних органів для кожного «Шептуна» - не ефективно. Єдиним системним підходом до протидії може бути наративний підхід, описаний мною в багатьох публікаціях.