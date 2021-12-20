Африканський кухар Євген Пригожин

На початку ХХ століття Російська імперія припинила своє існування. Однак це сталося лише з юридичного погляду. Насправді, як у СРСР, так і в Росії після його розпаду, імперіалістичний підхід до ведення зовнішньої та внутрішньої політики залишився тим самим.

Як відомо, однією з територій, що цікавить Кремль, є Африка. Причому не якась окрема країна чи її частина. Росію цікавить весь материк, з його корисними копалинами.

Реалізувати експансію властивим для імперії способом – війною – не модно. Росія і так вдосталь нахваталася санкцій від Заходу, за те, як кажуть у Кремлі, що вона не робила. Тому розробляються стратегії, як грамотно та безболісно зробити так, щоб лідер африканської країни, нібито, сам звернувся до Росії з проханням "забрати в нього частину природних ресурсів".

Хоч як “не дивно”, одним із реалізаторів путінських апетитів в Африці став Євген Пригожин, цей “кухар” ресторатор, проте у випадку з африканським континентом, він “готує” не їжу, а політичні інтриги та держперевороти.

Пригожинський інтерес на африканському континенті виник ще в 2017 році. Після того, як проти нього запровадили санкції США за втручання у вибори, бізнесменові потрібно було шукати альтернативні варіанти заробітку. На той момент він уже мав на зарплаті ПВК «Вагнера», яка відчиняла для Пригожина двері до “неспокійних” регіонів. "Нашептавши" Путіну про посилення впливу Росії в Африці, він залучив додатково держфінансування на свою кампанію.

У 2018 році вже був помітний значний інтерес Росії у Демократичній Республіці Конго, Судані, Лівії, Мадагаскарі, Анголі, Гвінеї, Гвінеї-Бісау, Мозамбіку, Зімбабве, Центральноафриканській Республіці, Чаді, Нігерії та Кенії. По всіх цих країнах пригожинські аналітики з Агентства інтернет-досліджень, більш відомого як фабрика тролів, надали своєму босу звіти про зібрану інформацію. Африка, будучи стародавнім континентом, зберігає у своїх надрах тонни золота, дорогоцінного каміння, нафти та рідкісноземельних мінералів, які будуть потрібні в майбутньому. Це було основною метою при експансії африканських країн.

Того ж таки 2018 року на острові Мадагаскар мали пройти президентські вибори. У березні до Москви приїхав чинний президент Республіки Мадагаскар Ері Радзаунаримампіаніна. До нього на зустріч, крім офіційних представників влади РФ, було запрошено політтехнологів, яких Пригожин набрав у «мадагаскарську групу». Вони були акредитовані як співробітники московських університетів.

Як зазначає один із учасників групи, який побажав залишитися невідомим з метою власної безпеки, їхня чисельність становила 15-20 осіб. Крім того, знову-таки, за словами учасника, серед "політтехнологів" навряд чи можна було виділити більше 2-3 професіоналів. Та й ті вперше дізналися про політичну обстановку на Мадагаскарі лише після зустрічі з президентом африканської республіки. Втім, незважаючи на пріоритетність місії, команда була набрана, як кажуть, "за оголошенням".

Ймовірно, що приїзд Радзаунаримампіаніна був пов'язаний із обговоренням майбутньої російської участі у видобутку дорогоцінних металів та каміння. В обмін, що очевидно, президент Мадагаскару за підтримки російського кухаря переміг би на чергових виборах. Проте, протягом усіх передвиборчих перегонів на острові, фаворити, яких підтримувала Росія, неодноразово змінювалися. Тут, мабуть, зіграла недосвідченість пригожинської команди.

До речі, серед політтехнологів були помічені учасники «Селігера», «Території Смислів» і навіть волонтерів із Сирії, які раптово стали людьми, які знаються на передвиборчих перегонах. Зокрема, серед людей, які побували на Мадагаскарі з метою втрутитися у вибори, були:

- Максим Шугалей, уродженець Петербургу, балотувався у 2002 році на місцевих виборах у закзбори від ЛДПР. Уславився тим, що на засіданні виборчої комісії з'їв кілька документів, щоб їх не відправили до суду. Як повідомила політик і член передвиборчого штабу Жана Берізики, Еріка Йоклейн, на Мадагаскарі Шугалей був присутнім як консультант від Кремля. За її словами, російський представник пропонував фінансування її кандидату та особисто дав 1000 євро Йоклейн;

- Валерій Порубов, пітерський політтехнолог, був на острові у грудні 2018 року у складі групи з 10 осіб;

Валерій Порубов

- Володимир Фролов – політтехнолог із Нижнього Новгорода. На Мадагаскарі зустрічався з колишнім міністром сільського господарства Вівато Ракотовао, а також із представниками руху «Аката», які вимагали перегляду законодавства про вибори. Про те, що він робив на острові, Фролов не осоромився описати на сайті «Знакомства@Mail.ru». На Мадагаскарі представлявся мосьє Володимир Володя, так і не назвавши малагасійцям свого прізвища.

Володимир Фролов

- Григорій Бєліков – пітерський політтехнолог та колишній бізнесмен. Свій бізнес Бєліков продав у 2018 році. Після цього полетів на Мадагаскар. На острові він працював у місті Туамасіна. Співробітник передвиборчого штабу одного з кандидатів розповів, що Бєліков був присутній у країні як консультант, а група, в якій працював політтехнолог, надавала фінансування. Сам Бєліков казав, що їздив на Мадагаскар відпочивати.

Григорій Бєліков

Не зрозуміло, на що розраховував Євген Пригожин, дозволивши набрати такі команди. Слова щодо некомпетентності політтехнологів підтверджуються результатами виборів. Як і слід було очікувати, жоден із підтримуваних кандидатів не обійняв посаду президента. Більше того, ніхто з них навіть не пройшов у другий тур, зокрема, колишній глава Мадагаскару Ері Радзаунаримампіаніна, який набрав менше ніж 9% голосів виборців. За словами політиків, членів передвиборчих штабів, а також учасників, які побажали залишитися не названими з метою власної безпеки, усвідомивши, що колишній президент програє, команди Пригожина почали співпрацювати з іншими штабами. Вони всім обіцяли фінансування, проте за фактом ніхто нічого не отримав. Варто також зазначити, що ближче до кінця передвиборчих перегонів пригожинські політтехнологи взялися за Андрі Радзуеліне, який переміг. Втім, їхню заслугу у перемозі Андрі тут навряд чи можна визнати, адже його підтримкою спочатку займався Китай.

За словами одного з учасників політичної підтримки малагасійських кандидатів, їхня робота була скоріше "бонусом" до справжньої підтримки Росії Мадагаскару. Путін не був би Путіним, якби не робив ставку на військову силу, щоб отримати бажане. Тому основною пропозицією Росії щодо подальшої співпраці була військова допомога та допомога в геологічній розвідці.

У 2017 році, після того, як Євген Пригожин зацікавився Африканським континентом, було зареєстровано компанію «Ferum Mining». Компанія Пригожина виділила кредит на її заснування, а Росгеологія уклала меморандум з Міністерством гірничодобувної та нафтової промисловості Мадагаскару про співпрацю у пошуку та оцінці покладів природних копалин на острові. У Росії зареєстрована компанія має у своєму штаті одну особу та статутний капітал у розмірі 10 тис. рублів без фінансової звітності. «Ferum Mining» має право добувати руду, нафту, вугілля, дорогоцінні метали та каміння, а також займатися сільським господарством, лісозаготівлею та торгівлею. Крім того, фірмі дозволено створювати своє приватне охоронне підприємство.

На Мадагаскарі ця фірма об'єдналася зі збитковим державним підприємством «Kraomita Malagasy», нібито для інвестування та порятунку малагасійської компанії від банкрутства. Спільна фірма стала називатися "Kraoma Mining". За умовами договору об'єднання, російська компанія мала інвестувати 16 млн доларів у нове підприємство, а також погасити борги із зарплати співробітників. Натомість, протягом 5 років, спільне підприємство мало видобути 3 млн тонн руди хроміту. Російські партнери виплатили борги із зарплати у розмірі 400 тис. доларів, проте кому ці гроші були передані – невідомо, оскільки після кількох місяців існування спільного підприємства робітники вийшли на страйк з вимогою виплатити їм зарплати. До речі, головний технік «Kraoma Mining» Валерій Карявкін, який брав участь у переговорах із малагасійськими робітниками, раніше працював у структурі Міноборони РФ: він був заступником гендиректора головного управління житлово-комунального господарства військового відомства та відповідав за матеріально-технічне забезпечення.

Список працівників «Kraoma Mining»

Щодо військової співпраці між Росією та Мадагаскаром, було підписано домовленість восени 2018 року. Згідно з документом, Росія мала направити на острів військових “інструкторів”, військові кораблі та авіацію. Через кілька тижнів після підписаної угоди про військове співробітництво, до порту Мадагаскару Анциранана зайшов російський великий протичовновий корабель «Сєвероморськ».

Великий протичовновий корабель «Сєвероморськ» у порту Мадагаскару

Але цікаве інше. Ще за кілька місяців до підписання офіційного договору на Мадагаскарі були помічені найманці з ПВК «Вагнера». Свідчення їхньої присутності підтверджують слова політтехнологів та геологів, яких найманці мали охороняти. “Вони приїхали у квітні 2018 року після заворушень та обговорювали між собою, як їх у 2018 році замочили під Дейр ез-Зором”, - згадує один із політтехнологів. "Вони озброєні до зубів", - ділиться враженнями від зустрічі із найманцями малагасійський політик.

Крім того, на острові разом із вагнерівцями з'явилися і кадрові співробітники ФСБ та ГРУ. Вони також забезпечували безпеку своїх співгромадян та паралельно займалися навчанням місцевих військових. За словами одного політтехнолога, офіцери російських спецслужб були дуже добре обізнані у африканських питаннях. Вони також мали стежити за тим, щоб на острові не сталося «кольорової революції». На відміну від найманців, своєї присутності чекісти не приховували. Ще взимку 2018 року один із них потрапив на кадри офіційної посольської зйомки із зустрічі у Міністерстві оборони Мадагаскару, що відбулася 15 лютого. У повідомленні диппредставництва не згадувалися імена військових, але на опублікованих фотографіях видно прізвище та ініціали одного з офіцерів - Деменко В.В. У розпорядженні уряду за 2012 рік його повний тезка згадується як начальник напряму головного управління Міноборони.

Деменко В.В.

Робота на напівофіційному рівні у мирний час характеризує Росію як нездатну країну. Жоден із кандидатів, яких курували російські політтехнологи, не переміг. Видобуток руди хроміту було припинено через страйк робітників. Відносини з Мадагаскаром у Росії залишилися добрими, проте легально нічого досягти не вдалося. Водночас робота Пригожина на острові залишилася, так би мовити, прихована, адже у Кремлі заперечують співпрацю бізнесмена та малагасійської влади. Тим більше, там заперечують присутність його найманців. Росія може використовувати лише військову силу для досягнення необхідних їй результатів. Хоча навіть у цьому випадку, світові лідери відразу намагаються припинити такий підхід запровадженням санкцій проти агресора.