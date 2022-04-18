Абсурдні заяви абсурдного народу абсурдної країни

Заяви російських представників щодо війни в Україні виглядають надзвичайно дивно. Абсурд їхніх висловлювань не вкладається у голові. Навіть із першим звуком російського акценту емоції у нормальної людини починають зашкалювати і кров закипає. У звичайній ситуації, якщо виникає конфлікт інтересів чи думок, дві сторони, намагаючись довести свою правоту, спираються на факти, апелюють загальновизнаними догмами, посилаються на авторитетні джерела або хоча б на заможні гіпотези. У такій суперечці реально знайти істину, вислуховувати протилежну думку опонента, який, зрештою, якщо не визнає свою неспроможну думку, то хоча б замислиться – “можливо, я в чомусь помиляюся”. Буде видно логічний висновок, і простежуватиметься ланцюжок аналізу сказаного. Коли чути висловлювання російських пропагандистів і тих, хто вторить їх “методичкам”, буквально пропадає дар промови, оскільки з їх “помийок” виривається відвертий абсурд, який має початку і кінця, логічного обгрунтування, доказів, доказів. Такі ж безладні пропозиції можна чути з вуст дитини, яка тільки почала говорити і ще не розуміє, як правильно складати слова, про що можна говорити, а про що ні. Пропагандисти, як і дитина, доводять правоту своїх “суджень” вперто, сліпо вірячи у сказане, найчастіше, не маючи уявлення, що говорять.

Проте, якщо дитина, через відсутність досвіду, неспроможна аналізувати і найчастіше, запам'ятовувати сказане, то пропагандистам та його зомбованим “ретрансляторам” виникають питання. Це все дорослі люди, з чималим життєвим досвідом, які досягли певних "успіхів" у житті. Вони повинні усвідомлювати те, що кажуть, а колись – думати. І якщо зомбоване населення на те і зомбоване, тому що довірило своє право і здатність мислити “телевізору”, то самі пропагандисти та чиновники, які ретранслюють їх методички, повинні розуміти, що несуть відверте марення. Чи ні?

Серед російських політиків багато людей, які не відповідають критеріям посади. Зате вони легко можуть “прогинатися” в потрібний момент і показувати свою, так звану, “відданість” Путіну. Паралельно “прогину” необхідно ще й закладати своїх колег, оскільки Путін особистість підозріла (звички КДБ), не вірить нікому і вважає, що всі навколо зрадники, доки не доведуть протилежне. Тим не менш, можна припустити, що депутати Держдуми РФ, члени Ради Безпеки або Ради Федерації роблять це свідомо і підтримують свого лідера виключно з метою збереження посади, то як же йдеться "нижче", на регіональному рівні?

Як виявилося, вся вертикаль влади в РФ, м'яко кажучи, "прогнила". Не дивно, що беручи приклад зі своїх успішніших колег, регіональні чиновники також прагнуть сподобатися правлячій партії або особисто президенту, щоб просунутися далі кар'єрними сходами. Однак, перебуваючи у себе на периферії, ці люди отримують інформацію від вищого керівництва, своїх колег і з того ж “телевізора”, який зомбує населення. Тому виникає питання – чи вірять вони в пропаганду чи вдають?

Депутат Тюменської обласної думи Роман Чуйко, виступаючи на місцевому телебаченні, заявив: “Сьогодні все очевидно – виняткова нація західної цивілізації, зіткнулася з нашою культурною цивілізацією, в якій живуть багатонаціональні, багатоконфесійні люди. Це їх категорично не влаштовує. Ми не приймаємо їхні демократичні цінності: ЛГБТ, збочення, трансгендерів, те, що вони розповідають своїм дітям… Коли ми закінчимо спецоперацію в Україні, нам не треба буде щось доводити, бо українці вже вибрали з ким вони хочуть бути. Вони бачили, які звірства там творили українці, і за якого уряду ми жили. Усе". Виходить, що демократичні цінності, за словами Чуйка, це “ЛГБТ, трансгендери та збочення”. А "українці, бачачи, що творять українці, не захочуть жити з українцями". Викривлення понять давно практикується у Росії. Поняття демократії тісно пов'язують із нав'язуванням людині нетрадиційної сексуальної орієнтації. Населення, яке ніколи не знало, що таке “право вибору, влада народу та рівноправність”, за допомогою таких як Чуйко, асоціює демократію з обов'язковою терпимістю чи навіть участю у ЛГБТ спільноті. Щодо висловлювання про українців, то в цьому фрагменті депутат, ймовірно, і сам не розуміє, про що говорить, сліпо ретранслюючи методичку пропагандистів. Але чи вірить він у те, у що каже? У той же час, Тюменська область залишається одним із найзабрудненіших регіонів Росії.. Проблеми з екологією, які протягом багатьох років призводять до погіршення здоров'я населення, очевидно, відсуваються на другий план. Якби рядові росіяни знали б про те, які протести підняли на Заході у разі забруднення навколишнього середовища, мабуть, термін “демократія” вони почали б сприймати інакше. У цьому випадку Чуйко дуже вигідно говорити про “західні цінності” в негативному ключі.

Роман Чуйко – підтримує війну в Україні

Віктор Бабенко, депутат Законодавчих зборів Свердловської області заявив, що війна в Україні не ведеться проти мирного населення.

Заява Віктора Бабенка

Тобто за словами Бабенка, українців примушують до миру за допомогою війни? А як же вбивства мирних українців у тимчасово захоплених містах? І чому депутат Заксобрання не припускає навіть думки про те, що якби не Росія, нікого на Донбасі не треба було б рятувати? Дивно, що людина говорить про “захист людей Донбасу”, про “демілітаризацію” цілої країни, коли в її області росіяни в селах чекають на приїзд швидкої допомоги по кілька годин, а підкинути гранату банкіру вважається нормальним. Такий “захист” хоче принести Бабенка до України? І знову не зрозуміло, чи вірить він у свої слова, у пропаганду, чи є ще одним інструментом влади для підтримки зомбування населення?

Юрій Камалтинов, заступник голови Державної ради Татарстану, також виступив на підтримку війни: “Наше завдання сьогодні, згуртуватися всім разом навколо нашого національного лідера, твердо витримати всі ті труднощі, які є на сьогоднішній день і ми повинні бути абсолютно впевнені – правда на нашому боці. , отже, і нашому боці буде перемога”. У той же час, Камалтинов не пояснює, яким чином народу треба згуртуватися навколо Путіна.. Стати живим щитом довкола нього? Або віддати останні гроші, щоб утримувати його бункера, в яких він готовий натиснути "червону кнопку" і перетворити всіх, хто його підтримує в "ядерний попіл"? Крім того, Калмитов говорить про "правду", яка "на їхньому боці". Знов-таки – жодної конкретики, популістські мови і не більше. Якщо взяти до уваги, що росіяни вважають правдою все те, про що говорять у “телевізорі”, яку з них вибирати? Адже одна версія суперечить іншій. Як для росіян “ворог” в Україні: фашисти, націоналісти, бандерівці, американці, НАТО, українська армія чи громадяни України, яких Симоньян нещодавно прирівняла до неонацистів? Адже всі ці категорії та поняття відрізняються одна від одної, а влада в Росії, говорячи про боротьбу з одними, наголошує, що проти інших вони "не ведуть агресивних дій". Яку версію вибрати - "Крейсер "Москва" був потоплений українськими ракетами" або "на судні сталося загоряння внаслідок халатного поводження"? Якою є мета “спецоперації”: “захоплення Києва”, “демілітаризація”, “денацифікація”, “допомога жителям Донбасу”, “захоплення всієї України” чи частини її території? І тут необхідно вибирати "правильну" версію, адже інакше можна сісти у в'язницю на 15 років. Мабуть, тому Камалтинов говорити загальними фразами, щоб самому не опинитися під прицілом спецслужб. Складається враження, що депутат незабаром почне говорити фразами з народу: "Це все політика, я в політику не лізу, вони нехай самі у всьому розбираються, я тут не до чого, я за них взагалі не голосував". Важливо відзначити, що Камалтинов закликає "згуртуватися навколо національного лідера", уряд якого асоціює всіх мусульман (за статистикою більше половини населення Татарстану сповідують Іслам) з терористами.

Юрій Камалтинов – підтримує війну в Україні

Юрій Бурлачко, голова Законодавчих зборів Краснодарського краю. Він точно повторив слова пропагандистів.

Слова Юрія Бурлачка на підтримку Путіна та війни в Україні

Широковідоме висловлювання пропагандистів Кремля - "Росія ніколи не починає війни, вона їх закінчує" - м'яко кажучи, не в'яжеться з історією, тієї ж Росії. Очевидно, всі ці ретранслятори пропаганди асоціюють ці слова з Другою світовою війною, ототожнюючи заслуги всього СРСР лише з Росією. При цьому багато командирів і генералів у червоній армії були родом з України та Білорусії. Напевно, Бурлачко забув, як було влаштовано Радянський Союз і що Росія була лише однією з 15 республік. У той же час такими “голосними мовниками” не прийнято згадувати війни, у яких РФ (зокрема у складі СРСР) пізнало поразку. А війни, у яких керівництво Кремля брало участь, майже всі розпочато Росією. Навряд чи Бурлачко може розповісти щось про війну за незалежність в Еритреї, де Радянський Союз виступав проти незалежності цієї країни. Або пояснити, чому Талібан, “спадкоємець” Моджахедов, з яким СРСР воював 10 років, раптом з терористів перетворився на високопоставлених гостей Москви, особисто прийманих Лавровим.. Чому таліби, які скинули свою владу військовим шляхом – герої, а українці, які обрали проєвропейську спрямованість та відкинули інтеграцію з Росією – “нацисти”, яких, за словами Бурлачка, треба знищити?

Микола Великдань, голова думи Ставропольського краю точно повторив слова Путіна

Заява Миколи Великданя на підтримку війни в Україні

"Не довіряти президенту - сенсу немає". Звичайно, адже недовіра карається у в'язниці від 15 років.. Але як можна довіряти людині, яка більш ніж за два десятки років при владі довів свою країну до злиднів, а в кожному новорічному виступі стверджував, що “рік був важким, але наступного року все налагодиться”? Як можна вірити Путіну, якщо країна, якою він керує, стала ізгоєм для всього цивілізованого світу виключно за його безпосередньої участі? А висловлювання про війну з НАТО, якщо Україна приєднатися до Європейського союзу, не вкладаються в голові. Тобто виходить, що Росія хоче воювати в будь-якому разі і насамперед із Україною. Але НАТО їм здолати не під силу, тому “допустити вступ України до Євросоюзу не можна”. При цьому з “телевізора” постійно доносяться загроза у бік НАТО та готовність з ними воювати.. Знову росіяни суперечать самі собі. Але чи це усвідомлює Великдань, ретранслюючи пропаганду?

Необхідно розуміти, що більшість регіональних представників влади в РФ підтримують як Путіна, так і війну в Україні. Серед них були ті, хто говорив, що “українські танки могли за 2-3 години доїхати до Москви”, “Азов” отримав би ядерну зброю”, “Київ розпочав би війну проти Росії, якби Путін не розпочав “спецоперацію” ”. Крім того, багато політиків стверджують, що їхня країна зараз набуває світової слави та величі, “перемагаючи Україну”. Від частини вони мають рацію, адже країна-агресор скидає з себе “шкуру” переможця фашизму і набуває “слави” держави, в якій проповідують фашизм.

Не можна сказати, що всі регіональні політики вірять у те, що кажуть. Адже на те вони й політики, щоб роз'яснювати людям суть того, що відбувається. Виходить, що принаймні частина з них відверто бреше. З іншого боку, щоб усвідомлено брехати, необхідно знати правду, що також викликає сумнів, адже за межами Московської області місцеві чиновники розглядаються як охоронці ідей правлячої партії, а не як законодавча влада. На користь того, що регіональні політики свідомо обманюють населення, каже їхній спосіб життя. Крадіжки та чиновники в Росії поняття не розділяються. Звикли до відносної розкоші, ці люди хоча б двічі на рік та бувають за кордоном і навряд чи вони літають до Афганістану чи Монголії. Беручи приклад зі своїх керівників, регіональні політики, мабуть, виїжджають на Захід. Хіба б вони літали в західні країни, якби бачили там ті “жахи демократії”, про які розповідають своєму електорату? У цьому випадку, або людина страждає на патологічний кретинізм, або - свідомо бреше.

Незалежно від того, чи вірять політики в те, що кажуть, чи це частина загальнодержавної пропаганди, всі вони винні в виправданні війни та геноциду українського народу. А вірш Федора Тютчева “Розумом Росію не зрозуміти”, як не можна до речі підкреслює іронію того, що відбувається із зомбованим народом. Замість того, щоб озирнутися на всі боки, почати думати, аналізувати сказане ним з “телекранів”, усвідомити, що за весь час правління незмінної влади, на їхні податки Росія вела загарбницькі війни, замість турботи про власний народ, росіяни й надалі продовжують вірити у уявне велич, що у всьому світі ототожнюється з паразитирующим, нахабним і агресивним чином громадян РФ.