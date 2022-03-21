Абсурд поняття “денацифікації” російською

Пропагандисти у Росії виправдовують війну з Україною тим, що “владу в країні захопили націоналісти та фашисти, і вони хочуть звільнити український народ”. Природно, що ця байка потрібна лише для внутрішнього зомбі-споживача. Ні українці, ні інші країни світу не сприймають слова пропагандистів серйозно. У той же час, націоналісти та фашисти існують у Росії у дуже великій кількості. Вони не переслідуються законом і навіть повністю підтримуються державою. Більше того, уряд Кремля курирує та підтримує вкрай праві та ліві сили за кордоном, щоб просувати свої інтереси.. Ці сили використовують націоналістичні наративи, а в їхніх промовах присутні відверто варварські методи щодо біженців із Близького Сходу чи інших народів світу.

Одним із підтримуваних Кремлем ультраправих членів європейської спільноти є кандидат у президенти Франції Ерік Земмур. У минулому, ця людина була письменником, а про її зв'язки з урядом РФ, західні ЗМІ повідомляли ще з 2013 року. Відомий своїми ксенофобськими, сексистськими та расистськими висловлюваннями, його помітила російська влада і в 2015 році з ним почав співпрацювати колишній глава РЗ (Російські залізниці) Володимир Якунін, а в 2019 році, Земмур таємно зустрічався з міністром закордонних справ РФ,. Незважаючи на спільну світову підтримку України, кандидат у президенти Франції продовжує підтримувати те, що творять зараз рашисти.

Ерік Земмур, один із основних претендентів у президентських передвиборчих перегонах Франції

Цікаво, що Ерік Земмур народився у родині біженців євреїв з Алжиру, які мігрували до Франції під час війни за незалежність Алжиру. Незважаючи на своє коріння, Земмур у 2020 році заявив, що діти-біженці, які попросили захисту у Франції “насильники, злодії та бандити і їх треба вислати назад, заборонити в'їзд у країну”. Крім того, Земмур виправдовував режим Віші – фашистських колаборантів під час Другої світової війни. За словами алжирського єврея, цей рух захищав євреїв і видавав німцям лише тих, хто не мав французького громадянства.. Історики вважали такі заяви абсурдними, а міністр юстиції звинуватив Земмура у запереченні Голокосту.

Йдеться Земмура у французькому видавництві " French 24", під назвою "ненависна расистська мова французького ультра-правого кандидата в президенти".

Той факт, що француз фактично виправдовував фашизм, його могли б залучити за однойменною статтею в Росії, якби він був російським. Проте за кордоном саме таких людей приваблює Кремль для лобіювання своїх інтересів.

У 2021 році підтримка путінським режимом Земмура стала більш ніж очевидною.. "Кремль зробив ставку на одного з лідерів президентських перегонів у Франції", говорив заголовок видавництва "The Times". У тексті статті пояснювалася позиція французького кандидата, що він вважає Москву більш стабільним та сильним союзником на відміну від США та Великої Британії. Матеріал The Times брався на основі проросійського аналітичного центру РУСТРАТ, експерти якого стверджували, що перемога Зіммура ознаменує нову коаліцію Франції, Німеччини на чолі з Шольцем і Росії, яка боротиметься проти англосаксонського світу.

. Цікава вона тим, що у ній дуже чітко простежується стиль вибіркового популізму. У ній немає характеристики Земмура, як людини з ультраправими поглядами, яка виправдовує фашизм Другої світової. Француз описаний, як "публіцист правого спрямування", щоб у люди акцентували увагу на цьому. Зате наводяться його міркування про “слабку Францію” і “згубний вплив США”." Цікава вона тим, що у ній дуже чітко простежується стиль вибіркового популізму. У ній немає характеристики Земмура, як людини з ультраправими поглядами, яка виправдовує фашизм Другої світової. Француз описаний, як “публіцист правого спрямування”, щоб люди акцентували увагу цьому. Зате наводяться його міркування про “слабку Францію” і “згубний вплив США”."

Стаття в РУСТРАТ про Земмур. Цікава вона тим, що в ній дуже чітко простежується стиль вибіркового популізму.. У ній немає характеристики Земмура, як людини з ультраправими поглядами, яка виправдовує фашизм Другої світової. Француз описаний, як “публіцист правого спрямування”, щоб люди акцентували увагу цьому. Зате наводяться його міркування про "слабку Францію" і "згубний вплив США".

Але як написано вище, ще до висування своєї кандидатури на пост президента, Земмур звернув на себе увагу Кремля у 2013 році, коли написав хвалебну статтю про Путіна: “Путін відновив державу. І російський патріотизм. З допомогою авторитарних методів. У традиціях царів. Помалу, можливо, мимоволі, він став світовим лідером опозиції до

новому ідеологічному порядку, що домінує на Заході: антирасистському, глобалістському, гомофільному та феміністському, ісламофільному та християнофобському. Путін позиціонує себе як останній захисник християн Сходу, тоді як Франція відмовилася від своєї колишньої місії ”.

У 2015 році екс-глава РЖД Володимир Якунін, колишній співробітник КДБ, зв'язався із Земмуром через свого секретаря Григорія Левченка. Того ж року Якунін відвідав Париж, де й зустрівся з “перспективним” для Кремля французом.. Після зустрічі, колишній директор РЖД проінструктував свого секретаря в написанні хвалебного листа Земмуру: “Щодо професора, то текст повинен містити слова про моє глибоке задоволення минулою зустріччю і розмовою, що відбулася.. У його особі я знайшов настільки необхідного нам зараз впливового вченого і впливової в політичній сфері людини, дуже близької мені за ментальністю та оцінкою ключових суперечностей епохи. Я щиро сподіваюся, що його участь у Форумі «Діалог цивілізацій» дозволить поєднати наші зусилля у подальшій плідній роботі”.

Лист Якуніна своєму секретареві Левченку з рекомендаціями щодо написання хвалебного відгуку Земмуру

Через короткий проміжок часу французький ультраправий діяч був запрошений Якуніним на конференцію в Санкт-Петербурзі як один з головних доповідачів.. Крім того, Земмура запросили на телеканал «Росія-24», де він дав інтерв'ю із заздалегідь заготовлених питань. Примітно, що француз промовчав про його несупадні судження про події Другої світової війни, однак у фарбах описав війну на Донбасі як штучний конфлікт створений США, щоб розсварити Росію, Німеччину та Францію. Візит до Санкт-Петербурга приніс великі дивіденди для Земмура. Користуючись теплими відносинами із структурами Якуніна, француз попросив проспонсувати стажування своєї знайомої студентки з оплачуваним перельотом та проживанням.

Дуже швидко, Земмур перестав діяти зі структурами Якунінима, оскільки вже безпосередньо цікавилися в адміністрації президента РФ. Водночас з адміністрацією він спілкувався через посередника. Про статус Земмура серед кремлівських службовців говорить і його особиста зустріч із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у 2019 році, яка проходила у закритому форматі. Тоді, згідно зі звітом прес-секретаря МЗС РФ Марії Захарової, міністр закордонних справ провів зустріч із "представниками французького громадянського суспільства" у резиденції російського посла в Парижі. Це була неформальна вечеря з людьми, зацікавленими у співпраці з Кремлем. Однак, судячи з фотографії, Земмура на зустрічі не було. Це говорить про те, що Лавров його прийняв до основної події, ймовірно вдень.

Вечеря Лаврова із французькими представниками громадянського суспільства

Підтримка ультраправого француза далася взнаки після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. З початком війни, майже всі давні "союзники" Путіна відвернулися від нього, почали називати вбивцею та військовим злочинцем. Однак Земмур залишився вірним своїм покровителям. 24 лютого, у день повномасштабного нападу Росія на Україну, француз заявив, що НАТО має терміново дати гарантії Кремлю не розширення альянсу на схід. Через кілька днів він звинуватив Францію та Німеччину на початку війни, оскільки саме вони, на думку Земмура, мали змусити Україну виконати «Мінські домовленості».

Заява Земмура на вимогу НАТО про не розширення

Очевидно, що погляди французького кандидата в президенти ґрунтуються на його особистих образах та садистських переконаннях. Людина, яка виправдовує фашистський режим, стала одним із близьких до Кремля, а це говорить багато про що.. Так само, як і решта лідерів держав, які відкрито підтримали і досі підтримують Путіна у війні проти України. Всі вони є тиранами, диктаторами і, у деяких випадках, психічно нездоровими людьми, які зібралися навколо свого головного психопата та злочинця.