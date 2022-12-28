10 КРОКІВ ДО ПЕРЕМОГИ

Я підтримую ініціативу президента, яку він озвучив на саміті G20, а віцепрезидент повторив у своєму інтерв'ю The Economist, але хочу також запропонувати низку кроків. Бо мир у Європі може бути лише після української перемоги.

Завдяки запрошенню Юрія Федоренка вчора вдалося поспілкуватись із розумними людьми в УКРІНФОРМІ. І, у зв'язку з моїм болючим досвідом спілкування з українськими держорганами, мені здається такий список важливий.

ЯК КОНКРЕТНО ВИГЛЯДАЄ УКРАЇНСЬКА ПЕРЕМОГА

Вчора в дискусії Володимир Горбач вжив цікавий термін на пропозицію намалювати самим картинку перемоги: "хибно-цільове програмування". Якщо я правильно зрозумів, то створюючи в уяві бажаний мир, ми віддаляємо себе від реальності. Я згоден із двома словами з трьох, які він сказав. Це – "цільове програмування". Але чому воно помилкове? Бо не збігається із реальністю? Та це нормально.

Будь-яке наше бажання, проєкт чи мрія не збігаються з реальністю. Так, якщо хочеш жити на Марсі - це, швидше за все, нездійсненна мета. Однак "цільове програмування" та "наративне регулювання" - це саме те, чим ми тут займаємося.

"Помилковим" воно може стати тільки, якщо не буде жодного шансу перетворити бажання на реальність.

Ми можемо і маємо придумати образ української перемоги. Причому часові та просторові межі цієї події також повинні ставити ми. Тому якщо вважати поразку путіна перемогою України, то вона вже відбулася у свідомості світових політичних еліт. Тепер питання про те, скільки ми ще заплатимо, щоб перетворити це усвідомлення на реальність?

Спочатку перемога відбувається у метафізичному сенсі, та потім у реальності.

ГАРАНТУВАННЯ НЕПОВТОРЕННЯ АГРЕСІЇ ПРОТИ ЄВРОПИ

Росія може продовжувати існувати у будь-якому вигляді. Але той стан, в якому вона зараз, нікого категорично не влаштовує. Як не влаштовує і мантра західних інтелектуалів "росіяни самі вирішуватимуть майбутнє росії".

Досить! Вирішували...

Продовження існування росії навіть за умови зміни царя на Навального чи Ходорковського нічого не дасть. Росія має перестати існувати як імперія і має бути перезаснована як децентралізована федерація з відповідними широкими правами суб'єктів. У якій формі це буде – конфедерації чи співдружності незалежних держав – ось це якраз питання до росіян, калмиків, дагестанців, чеченців, сибіряків, інгремландців та інших народів. Це їхнє право стати тими, хто керує своїм майбутнім. Але в тому стані, який є на цей момент, росія не залишиться. І це розуміння є частиною картинки ПЕРЕМОГИ України.

ПРАВА ЛЮДИНИ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Завдяки нобелівській лауреатці Олександрі Матвійчук та іншим українським експертам, у медіа-простір західного світу внесено дуже просту, але непохитну ідею.

Ключовою цінністю західного світу, до якого відносить себе і Україна, є права кожної людини. Права українців порушувалися, порушуються та порушуватимуться на всіх окупованих територіях. У тому числі й у Криму. Поки ці люди, які страждають на утиски та порушення їхніх невіддільних прав, не будуть звільнені, їхні права не відновлено, а винних у порушеннях та злочинах не покарано – ми не можемо говорити про досягнення миру чи перемоги. Боротьба продовжуватиметься.

ГЛИНЯНІ НОГИ КОЛОСА - БІЛОРУСЬ І КРИМ

Путінська імперськість стоїть на двох стовпах – Криму та білорусі. Крим є ядром смислів для внутрішньої аудиторії путіна. Його втрата означатиме руйнування, насамперед, семантичного поля та сакральності російської влади у свідомості.

Лукашенко забезпечує видимість міжнародної легітимації дій путіна. У тому числі, це підлабузне вдягання подарованого кільця, якраз свідчить про васальні відносини, до яких інші лідери країн не поспішають вдаватися. Більше того, на зустрічах вже Емомалі Рахмон та Нікол Пашинян потроху занурюють путіна у його гівно.

Україна зобов'язана мати чітку стратегію як по Криму, так і по білорусі. Бо в обох випадках є союзники: киримли та білоруси. Якщо для роботи по Криму створено Кримську платформу та експертний вимір кримської платформи, то масиву експертизи з білорусі все ще немає.

ФЕДЕРАЛЬНІ РЕГІОНИ

Дуже складне питання. Президент Татарстану Рустам Мініханов повністю підкорений путіну та підтримує так звану "СВО". Члени партії "Єдина росія" становлять більшість у керівництві Татарстану. Однак зараз Мініханов бореться за збереження свого статусу, який намагається відібрати путін, порушивши громадську угоду між кремлем та Казанню.

Для нас вигідний успіх Мініханова і якомога ширша автономія Татарстану як суб'єкта федерації. Чи це означає, що ми могли б вести переговори з Мініхановим? Чи це говорить, що ми повинні вести переговори з такими, як він в інших регіонах, щоб сприяти їхній відмові коритися кожному кремлівському наказу, зокрема, про мобілізацію?

Україні потрібні стратегії роботи на кожен російський регіон. Так само, як для білорусі та Криму.

ЯДЕРНА БЕЗПЕКА ЄВРОПИ І СВІТУ

Скільки всього боєголовок у путіна? А скільки працюючих? А яка кількість ядерного матеріалу в боєголовках вже досягла терміну напіврозпаду і більше не є небезпечною? А де воно все зберігається та хто має над місцями зберігання фізичний контроль? А що з тріадою і як збудовані управлінські зв'язки?

Все це питання військової розвідки, в які не хотілося б залазити. Але стратегія денуклеаризації росії є невіддільною частиною загального бачення перемоги. Навіть якщо ця мета не досяжна - давайте сядемо і порахуємо, про що ми говоримо.

СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ТИСКУ

У роботі вже 10 санкційний пакет із боку Євросоюзу. Масиви інформації щодо санкцій вже непідйомні. А ми все ще не маємо системи розуміння, які галузі російської економіки для нас пріоритетні у створенні на них масивного тиску?

Коли все відбувається хаотично і в ручному управлінні – досить легко "обилечивать" російських пасажирів, які хочуть покататися на халяву.

У санкціях проти російської федерації мали бути зацікавленими прив'язані до вільних виборів у суб'єктах федерації на наступному електоральному циклі і з новим виборчим законодавством. Поки в суб'єктах не відбудуться чесні вибори – не можна знімати жодних санкцій.

ГЕОПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ ОСЛАБЛЕННЯ КРЕМЛЯ

Захід має підтримувати не лише Україну, а й українську перемогу. Однак у західних країн також багато питань та нюансів, що станеться з регіонами Кавказу та Середньої Азії після того, як центр тяжіння у вигляді кремля зникне?

Так, наприклад, у Емманюеля Макрона досить болісний конфлікт з Ердоганом та Алієвим, у тому числі через Вірменію. Іноді конфлікт використовують навіть у внутрішньополітичній адженді Франції. Щонайменше два колишні кандидати у президенти Франції відвідували Вірменію.

І таких питань – сотні. Звичайно, ключовим з них є стратегія по Китаю.

Нам потрібно: а) переконати Захід у тому, що російська територія не перетвориться на чорну дірку, а вже за фактом і є чорною діркою; б) знайти бачення, як ситуація не буде використана Китаєм для власного масивного посилення відразу у кількох регіонах.

Майже нездійсненне завдання. Але його також треба вирішувати.

РОБОТА З КОЖНОЮ ЦІЛЬОВОЮ АУДИТОРІЄЮ ЩОДО УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРЕМОГИ

Нам не дають зброю з певних причин. Іноді це відсутність політичних чи реальних здібностей. А іноді – це відмова працювати з невизначеністю, яка настане з ослабленням кремлівського центру дії.

Ослаблення кремля бояться усі. Бо ніхто не знає, у що може вилитися ослаблення кремля. Тому Макрон продовжує наполягати, що путін є злочинцем, але кремлю потрібно дати гарантії безпеки. Макрон взагалі досить дивний. Але інших у мене немає для вас.

Євросоюз виділив у цьому році 6 мільярдів євро на переозброєння. Не така вже велика сума. Але треба пояснювати, що прибрати проблему руками українців (дати їм зброю) буде дешевшим і довгостроковішим, ніж фінансувати свої збройні сили і чекати, поки путін все одно нападе десь ще.

Нам потрібні стратегії сегментованої комунікації з політичними елітами західних країн, щоб переконати їх у тому, що невизначеність української перемоги для них краща, ніж визначеність із кризою.

СЛІДУВАТИ РЕЛІГІЙНИМ КАНОНАМ ВАЛЕРІЯ ЗАЛУЖНОГО

У своєму інтерв'ю в The Economist головнокомандувач сказав, які дії щодо загарбників у ЗСУ практикуються як релігія. Фейсбук активно банить за цитування цих слів, тож я цього робити не буду. Але ви і так все зрозуміли.

Потреби у зброї, які висловив Головнокомандувач, мають бути задоволені. Західні країни мають надати зброю для перемоги. Але щоб вони прийняли рішення це зробити, ми повинні виконати 9 попередніх кроків, щоб вони перестали боятися послаблення кремля і повірили в те, що без російської імперії світ стане кращим і безпечнішим.