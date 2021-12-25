Для Кремля немає ні Бога, ні Чорта: використання РПЦ у...
Наприкінці 2021 року, щоб відвернути увагу країн-членів НАТО від....
Наприкінці 2021 року, щоб відвернути увагу країн-членів НАТО від....
Підготовка Росії до збройного вторгнення в Україну — одна з основ...
Безумовно слід визнати, що медіанапруження останніх тижнів з пр.....
У Берліні було винесено вирок 56-річному громадянинові Росії Ва.....
«Slavonic Corps Limited» стала першою в Росії і багато в чому е.....
У своїй промові сьогодні Лукашенко фактично заявив, що білорусь.....
На початку ХХ століття Російська імперія припинила своє існуван.....
Багато хто вважає силові структури країни захисниками вітчизни,.....
Володимир Путін має намір захопити усі країни колишнього Радянськ...
Інтерв'ю з колишнім заступником міністра інформаційної політики У...
Як ми встигли переконатися, біженці в руках Володимира Путіна п.....
Військова частина СЗР № 33949Зареєстрована у 1993 році за адрес.....
Російська держава керується злочинними угрупованнями, які отримал...
Продовжуємо публікувати розслідування про господарську діяльність...
Журналіст «Центру Досьє» Сергій Канєв у листопаді 2019 року опубл...