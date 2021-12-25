УКРРУС

розслідування

Для Кремля немає ні Бога, ні Чорта: використання РПЦ у...

25.12.2021 01:02 Gekiev Andrey

Наприкінці 2021 року, щоб відвернути увагу країн-членів НАТО від....

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Тактика Путіна – торгівля страхом смерті. Але наша голо...

22.12.2021 18:43 Dmitriy Zolotuhin

Підготовка Росії до збройного вторгнення в Україну — одна з основ...

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Майбутні наслідки ймовірного бліцкригу

22.12.2021 18:36 Dmitriy Zolotuhin

Безумовно слід визнати, що медіанапруження останніх тижнів з пр.....

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Кремлівського кілера засудили у Німеччині до "довічного...

22.12.2021 18:25 Dmitriy Zolotuhin

У Берліні було винесено вирок 56-річному громадянинові Росії Ва.....

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Приватна армія Путіна: початок

19.12.2021 21:28 Gekiev Andrey

«Slavonic Corps Limited» стала першою в Росії і багато в чому е.....

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Лукашенко включився в інформаційну спецоперацію із заля...

13.12.2021 14:09 Dmitriy Zolotuhin

У своїй промові сьогодні Лукашенко фактично заявив, що білорусь.....

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Африканський кухар Євген Пригожин

11.12.2021 23:14 Gekiev Andrey

На початку ХХ століття Російська імперія припинила своє існуван.....

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ФСБ розкрадає Росію

04.12.2021 02:06 Gekiev Andrey

Багато хто вважає силові структури країни захисниками вітчизни,.....

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Засланий "козачок" Росії - Олександр Бабаков

28.11.2021 14:41 Gekiev Andrey

Володимир Путін має намір захопити усі країни колишнього Радянськ...

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«Я бачив, як у 2020 році ЗМІ, пов'язані з військовою ро...

25.11.2021 21:30 Dmitriy Zolotuhin

Інтерв'ю з колишнім заступником міністра інформаційної політики У...

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Як змусити Берлін і Париж опиратися Путіну: інструкція...

24.11.2021 10:50 Dmitriy Zolotuhin

Як ми встигли переконатися, біженці в руках Володимира Путіна п.....

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Військові частини Служби зовнішньої розвідки Росії. Час...

20.11.2021 16:33 Dmitriy Zolotuhin

Військова частина СЗР № 33949Зареєстрована у 1993 році за адрес.....

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Віктор Вексельберг – прокладка Володимира Путіна між Ро...

20.11.2021 13:36 Gekiev Andrey

Російська держава керується злочинними угрупованнями, які отримал...

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Військові частини Служби зовнішньої розвідки Росії. Час...

19.11.2021 16:24 Dmitriy Zolotuhin

Продовжуємо публікувати розслідування про господарську діяльність...

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Військові частини Служби зовнішньої розвідки Росії. Час...

18.11.2021 16:15 Dmitriy Zolotuhin

Журналіст «Центру Досьє» Сергій Канєв у листопаді 2019 року опубл...

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