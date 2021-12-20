Дзвінок про замінування став причиною евакуації 300 осіб із залізничного вокзалу у Львові

10:29 26 березень Київ, Україна

300 пасажирів і 30 осіб персоналу були евакуйовані з львівського залізничного вокзалу через невдалий жарт про замінування території.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.



Відзначається, що 25 березня о 23:45 в поліцію надійшло анонімне повідомлення: "На площі Палацовій закладено вибухівку, до вибуху залишилося 37 хвилин".



"Проведеним обстеженням території залізничного вокзалу станції "Львів" (пл. Палацова, 1) вибухових матеріалів, речовин, пристроїв не виявлено. З приміщення вокзалу евакуювали 300 пасажирів і 30 осіб персоналу. Рух поїздів не зупинявся", - йдеться в повідомленні.



Поліція встановила, що до інциденту причетний житель міста Дрогобич, 1989 року народження. Обставини події встановлюються.