Звірства у Маріуполі стають сильнішими

Окупанти ховають загиблих у братських могилах, технічна вода замість питної, черги за шматком хліба.
Дуже гостро в окупованому місті стоїть проблема забезпечення питною водою та їжею. Підвезення води нерегулярне. У деяких районах використовують технічну воду як питну. У лівобережній частині міста проблему водопостачання так і не вирішили.
За словами Андрющенка, окупанти майже перестали роздавати "гуманітарну" допомогу непрацездатним мешканцям міста. Люди стоять по 3 – 4 години у чергах до маркетів буквально за шматком хліба.
Щойно окупанти почали роздавати маріупольцям гроші у вигляді пенсій та соціальних виплат, ціни стрімко зросли. Це свідчить про те, що окупанти буквально наживаються на мешканцях міста.
За словами Андрющенка, окупанти майже перестали роздавати "гуманітарну" допомогу непрацездатним мешканцям міста. Люди стоять по 3 – 4 години у чергах до маркетів буквально за шматком хліба.
Щойно окупанти почали роздавати маріупольцям гроші у вигляді пенсій та соціальних виплат, ціни стрімко зросли. Це свідчить про те, що окупанти буквально наживаються на мешканцях міста.
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