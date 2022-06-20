Звірства у Маріуполі стають сильнішими

12:17 20 червня Київ, Україна

Окупанти ховають загиблих у братських могилах, технічна вода замість питної, черги за шматком хліба.

"Окупанти розпочали повільну ексгумацію померлих. Викопують трупи, вантажать на трактори і звозять у "морг на Метро". Реєстрація ведеться виключно за участю близьких". Через спеку з моргу - одразу на поховання у братських могилах. Не завжди із встановленням номерів. Поводження із загиблими як зі сміттям стало нормою" - радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Дуже гостро в окупованому місті стоїть проблема забезпечення питною водою та їжею. Підвезення води нерегулярне. У деяких районах використовують технічну воду як питну. У лівобережній частині міста проблему водопостачання так і не вирішили.



За словами Андрющенка, окупанти майже перестали роздавати "гуманітарну" допомогу непрацездатним мешканцям міста. Люди стоять по 3 – 4 години у чергах до маркетів буквально за шматком хліба.



Щойно окупанти почали роздавати маріупольцям гроші у вигляді пенсій та соціальних виплат, ціни стрімко зросли. Це свідчить про те, що окупанти буквально наживаються на мешканцях міста.