Звірства окупантів у Скадовську: після тортур медсестру повісили - ЗМІ

06:38 05 листопада Київ, Україна

Російські військові в окупованому Скадовську Херсонської області публічно стратили 56-річну місцеву мешканку, медсестру Тетяну Мудренко, за вигук "Скадовськ – це Україна!" Про це повідомляє Financial Times із посиланням на слова сестри страченої жінки, Наталії Чорної.

Зазначається, що Мудренко працювала медсестрою та активно протестувала проти російської окупації.

Один із останніх конфліктів стався на початку жовтня, коли вона сварила українських поліціянтів за співпрацю з російськими військовими та крикнула "Скадовськ – це Україна!"

За свідченнями очевидців, після цього жінку та її цивільного чоловіка, 60-річного Анатолія Орєхова, затримали.

А 15 жовтня Чорній повідомили, що її сестра мертва.

Жінка зателефонувала сестрі Мудренко та повідомила, що "Таню повісили. Їй щось влили до рота, а потім повісили перед будівлею суду”.

Цивільного чоловіка Мудренко, Орєхова, звільнили, у нього була зламана рука та сліди побоїв. Йому дозволили поховати дружину. Після похорону він знову зник.

Чорна зазначила, що зателефонувала до місцевого моргу, проте з жінкою відмовилися говорити. А через деякий час їй все ж таки надіслали свідоцтво про смерть сестри, де причиною була названа "механічна асфіксія".

Як зазначає FT, деякі деталі, пов'язані з ймовірним викраденням та смертю Мудренко, неможливо було перевірити, оскільки вони відбувалися у зонах, недоступних для західних журналістів.

При цьому видання проаналізувало свідоцтво про смерть Мудренко, а також слова місцевих мешканців та очевидців, які підтверджують свідчення Чорної.

"Адміністрація" окупантів переїхала з Херсона до Скадовська.