Зловмисник з фантазією: житель Конотопа прикидався жінкою, щоб уникнути покарання за крадіжки

23-річний конотопець, причетний до низки крадіжок, щоб не бути спійманим поліцією, вдавався до методів конспірації.
Про це повідомляє пресслужба поліції регіону.
Про злочин в поліцію повідомив 27-річний житель міста Конотоп. Він розповів правоохоронцям, що перебуваючи на роботі, помітив, як невідомий чоловік на велосипеді під'їхав до його двоколісного, пересів на нього і поїхав. Зате залишив свій старенький велосипед. Побачивши це, він з другом кинулися наздоганяти злодія, і це дало позитивний результат - зловмисник кинув викрадений транспорт і кинувся навтьоки.
Після чого, потерпілий звернувся в поліцію, щоб встановити і розшукати зловмисника.
Після чого, потерпілий звернувся в поліцію, щоб встановити і розшукати зловмисника.
Як виявилося, зловмисник причетний до різного роду дрібних крадіжок з продуктових магазинів і супермаркетів. Зловмисник сподівався, що через невеликі суми збитків в поліцію ніхто не звертатиметься. Крім того, встановлена його причетність до крадіжок з благодійних скриньок.
Але залишитися непоміченим йому все ж не вдалося, зловмисника затримали оперативники сектору кримінальної поліції Конотопського районного відділу поліції.
У поліції за даними фактами порушено кримінальні провадження за ст. 186 «Грабіж» і ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
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