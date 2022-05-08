Зловмисник з фантазією: житель Конотопа прикидався жінкою, щоб уникнути покарання за крадіжки

11:15 04 серпня Київ, Україна

23-річний конотопець , причетний до низки крадіжок, щоб не бути спійманим поліцією, вдавався до методів конспірації.

Про це повідомляє пресслужба поліції регіону.

Про злочин в поліцію повідомив 27-річний житель міста Конотоп. Він розповів правоохоронцям, що перебуваючи на роботі, помітив, як невідомий чоловік на велосипеді під'їхав до його двоколісного, пересів на нього і поїхав. Зате залишив свій старенький велосипед. Побачивши це, він з другом кинулися наздоганяти злодія, і це дало позитивний результат - зловмисник кинув викрадений транспорт і кинувся навтьоки.



Після чого, потерпілий звернувся в поліцію, щоб встановити і розшукати зловмисника.

«Вжитими невідкладними оперативно-розшуковими заходами, а також за допомогою відпрацювання камер відеоспостереження, поліціянти встановили особу зловмисника, - розповідає Олександр Васильченко, тимчасово виконавець обов'язків начальника Конотопського районного відділу поліції. - Ним виявився 23-річний конотопець».

Як виявилося, зловмисник причетний до різного роду дрібних крадіжок з продуктових магазинів і супермаркетів. Зловмисник сподівався, що через невеликі суми збитків в поліцію ніхто не звертатиметься. Крім того, встановлена його причетність до крадіжок з благодійних скриньок.

"Зрозумівши, що правоохоронці зацікавилися ним, зловмисник почав вдаватися до методів конспірації. Зокрема, він умисно підпалив свій будинок. Потім через своїх знайомих розпустив чутки про те, що поїхав на заробітки і постійне проживання до іншого регіону через втрату житла. Тим самим чоловік розраховував уникнути відповідальності за скоєні правопорушення. Він по кілька разів на день почав міняти свій одяг, взуття, головні убори і надягати медичні маски. У деяких випадках навіть переодягався в жіночий одяг", - йдеться в повідомленні.

Але залишитися непоміченим йому все ж не вдалося, зловмисника затримали оперативники сектору кримінальної поліції Конотопського районного відділу поліції.



У поліції за даними фактами порушено кримінальні провадження за ст. 186 «Грабіж» і ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.