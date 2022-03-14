Жахлива ДТП сталася в Одесі: автомобіль розірвало на частини

12:08 14 червня Київ, Україна

Як повідомляє патрульна поліція Одеської області, сьогодні, 14 червня, в Одесі сталася страшна ДТП. Втративши управління, автомобіль BMW на високій швидкості врізався в стовп. Від удару автомобіль розірвало буквально на частини, загинули дві людини.

"За попередньою інформацією, сьогодні, близько 05:00 години, водій автомобіля BMW, рухаючись вулицею Середньофонтанською з боку залізничного вокзалу, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на стовп. Внаслідок пригоди водій та пасажир загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

Також очевидець опублікував відео моменту ДТП. На кадрах видно, як автомобіль на швидкості врізається в стовп.

Раніше повідомлялося, що в Київській області в ДТП загинув патрульний Борисполя. Правоохоронцю було 24 роки.