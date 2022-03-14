Жахлива ДТП сталася в Одесі: автомобіль розірвало на частини

Як повідомляє патрульна поліція Одеської області, сьогодні, 14 червня, в Одесі сталася страшна ДТП. Втративши управління, автомобіль BMW на високій швидкості врізався в стовп. Від удару автомобіль розірвало буквально на частини, загинули дві людини.
Також очевидець опублікував відео моменту ДТП. На кадрах видно, як автомобіль на швидкості врізається в стовп.
Раніше повідомлялося, що в Київській області в ДТП загинув патрульний Борисполя. Правоохоронцю було 24 роки.
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