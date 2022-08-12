Житомирянин перейшов на бік ворога. СБУ звинувачує в державній зраді колишнього офіцера космічного агентства - Екстрені новини
00:13 07 травня Київ, Україна Слідчі Служби безпеки України заочно повідомили про підозру колишньому офіцеру ВСУ з Житомира, який у 2014 році видав військову присягу і перейшов на сторону оккупантов.Как відзначають в спецслужбі, досудовим слідством встановлено, що житель Житомира в 1999 році закінчив один з вітчизняних вузів, який готує фахівців в області наземної і бортовий військового зв'язкуПісля навчання офіцер продовжив службу в Національному космічному агентстві України.
> "У 2012 році він був призначений на посаду в Національному центрі управління та випробування космічних засобів в ЄвпаторіїВ рамках виконання посадових обов'язків він мав безпосередній доступ до відомостей, які мають важливе оборонне та економічне значення, зокрема в новітнім дослідно-конструкторських і проектних розробок в галузі дослідження космічного простору ", - інформує прес-центр СБУ.
Після інтервенції Росії в 2014 році офіцер перейшов на бік ворога, а потім отримав російське громадянство і вступив у війська повітряно-космічної оборони країни-агресора. "Слідчі та кіберспеціалісти СБУ зібрали вичерпну доказову базу здійснення офіцером злочину, передбаченого ч1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Наказом міністра оборони України зрадника позбавили офіцерського звання ", - додає спецслужба.
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