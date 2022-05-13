Житомирські підприємці протестують проти карантинних обмежень
13:58 14 грудня Київ, Україна
Акція протесту щодо карантинних обмежень та введення касового обліку діяльності підприємців відбулася сьогодні в центрі Житомира
на площі Корольова.
Про це повідомляє "Житомир Life".
Право на працю без касових апаратів і карантину - головні вимоги мітингувальників. Протестують представники руху SaveФОП.
"Уявляєте, влада вважає, що гірськолижним курортам можна працювати, а промисловим ринкам під відкритим небом - ні. Таке враження, що влада тримає нас за дурнів. До слова, ВООЗ якраз не рекомендує ніякі подорожі під час новорічних свят, як то кажуть, цинізм зашкалює", - заявив один з учасників мітингу Руслан Годований.
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