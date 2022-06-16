Житомирські десантники знищили дві БМП-2 окупантів з ПТРК "Стугна-П"

Про успішну роботу 95-ї бригади відзвітували у пресцентрі Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Перша ціль рухалася на досить високій швидкості біля лісопосадки. Машина вже частково втекла з поля зору, проте оператор "Стугни-П" зміг точно направити снаряд та підірвати її. Після удару екіпаж БМП-2, ймовірно, загинув, оскільки техніка збилася з маршруту та покотилася до лісу.
Друга ціль перебувала на відкритій місцевості, а поруч із нею перебували окупанти. Точний постріл у техніку гарантовано зачепив і рашистів, тож разом із БМП-2 вдалося ліквідувати частину особового складу російської армії.
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