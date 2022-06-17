Житомирщина: вчительку, яка назвала події у Бучі "постановочними", чекає суд

15:53 17 червня Київ, Україна





Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора. На Житомирщині пройде суд над вчителькою, яка заперечувала збройну агресію Росії і назвала війну в Україні "спецоперацією", тим самим підтримуючи наративи ворога.Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

"Прокурори Житомирської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо місцевої мешканки за фактом публічного заперечення збройної агресії проти України, встановлення та затвердження тимчасової окупації частини території України та публічних закликів до підтримки рішень та дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111- 1 КК України)", - зазначили у ОДП.



Жінка працює вчителькою української мови в одній із шкіл Житомира.. Як встановило слідство, під час одного із засідань методичного об'єднання вчителів-мовників обвинувачена намагалася переконати колег, що в Україні зараз триває не війна, а "військова спецоперація" Росії.



Вона також стверджувала, що росіяни, проти військових злочинів яких в Україні вже відкрили понад 17 тисяч кримінальних справ, нібито "надають допомогу братньому українському народу".



Також, за даними слідчих, мешканка Житомира заявляла, що українські ЗМІ дезінформують населення, розповідаючи про наслідки російської окупації у містах та селах. Наприклад, кадри, що облетіли весь світ і є доказами звірячих вбивств і розстрілів мирних жителів Бучі окупантами, вона назвала "постановними сюжетами".