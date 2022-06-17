Житомирщина: вчительку, яка назвала події у Бучі "постановочними", чекає суд

На Житомирщині пройде суд над вчителькою, яка заперечувала збройну агресію Росії і назвала війну в Україні "спецоперацією", тим самим підтримуючи наративи ворога.
Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.
Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.
Жінка працює вчителькою української мови в одній із шкіл Житомира.. Як встановило слідство, під час одного із засідань методичного об'єднання вчителів-мовників обвинувачена намагалася переконати колег, що в Україні зараз триває не війна, а "військова спецоперація" Росії.
Вона також стверджувала, що росіяни, проти військових злочинів яких в Україні вже відкрили понад 17 тисяч кримінальних справ, нібито "надають допомогу братньому українському народу".
Також, за даними слідчих, мешканка Житомира заявляла, що українські ЗМІ дезінформують населення, розповідаючи про наслідки російської окупації у містах та селах. Наприклад, кадри, що облетіли весь світ і є доказами звірячих вбивств і розстрілів мирних жителів Бучі окупантами, вона назвала "постановними сюжетами".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі