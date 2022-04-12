Житомирщина: тіло підлітка знайшли на будівництві

10:29 14 липня Київ, Україна

12 липня з прогулянки не повернувся додому 14-річний підліток. На ранок наступного дня його мати повідомила про те, що трапилося, в поліцію. В ході розшукових заходів правоохоронними органами було знайдено тіло хлопчика без ознак життя.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.



"Близько 7 ранку в поліцію звернулася мешканка с. Сингаїв з повідомленням про те, що напередодні ввечері пішов з дому і не повернувся її 14-річний син.



На місце події, до двору сім'ї, виїхала слідчо-оперативна група Коростенського районного управління поліції. Правоохоронці провели огляд домоволодіння і особистих речей дитини і розпочали першочергові заходи щодо встановлення можливого місцезнаходження хлопця.



Під час розшукових дій поліціянти провели подвірний обхід і оглянули навколишню територію. Неподалік в покинутій будівлі під завалами цегли і було виявлено тіло дитини", - йдеться в повідомленні.



На місці події працювали слідчо-оперативні групи обласного главку поліції і Коростенського райуправління ГУНП, поліціянти-кінологи зі службовими собаками і фахівці експертно-криміналістичної лабораторії.



Розглядаються кілька можливих версій розвитку подій. Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



"Для нас важливо об'єктивно розібратися в ситуації, встановити всі обставини події та причетних до загибелі дитини людей. Тому вживаємо всіх необхідних заходів, - прокоментував начальник ГУНП в Житомирській області Юрій Олійник.