Житомирщина: чоловік викрав і закопав у власному дворі мотоцикл

12:53 05 серпня Київ, Україна

Житель Житомирщини викрав мотоцикл і закопав його у дворі свого домоволодіння. Пояснити такий вчинок зловмисник не зміг.

Про це повідомляє пресслужба поліції регіону.

"3 серпня в відділення поліції №2 (м. Олевськ) Коростенського РУП звернувся місцевий житель з повідомленням про викрадення його мотоцикла Lonkin 250. Чоловік розповів, що транспортний засіб знаходився у дворі його будинку, звідки вночі зник. Поліціянти запідозрили в скоєнні правопорушення місцевого жителя, який раніше вже був засуджений за майнові злочини", - йдеться в повідомленні.

У підозрюваного в крадіжці 41-річного чоловіка мотоцикл знайшли. Зловмисник його закопав у власному дворі.

"Ми вперше зіткнулися з таким дивним і важким способом приховування викраденого. Попередньо яму глибиною близько двох метрів чоловік викопав у ту ж ніч. А ось чому прийняв таке рішення, зрозумілої відповіді отримати не вдалося", - розповів начальник відділення поліції №2 Ігор Григоришин.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.



Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.