Житомирщина: легковик зіткнувся з вантажівкою, загинули 3 людини

12:14 17 листопада Київ, Україна

Недалеко від села Світин, під Житомиром, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легковика, в результаті лобового зіткнення загинули три людини.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області.

"Попередньо, близько 7:30 ранку на ділянці автодороги "Київ - Чоп", поблизу села Світин Житомирського району, водій автомобіля Skoda Fabia, 18-річний житель Львівської області, рухаючись в напрямку Києва, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з вантажівкою Scania під керуванням 42-річного киянина. Відомо, що в результаті зіткнення автомобілів загинули 3 людини: водій легковика та двоє його пасажирів, особи яких встановлюються", - говориться в повідомленні.