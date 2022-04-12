Житомирщина: легковик зіткнувся з вантажівкою, загинули 3 людини

12:14 17 листопада Київ, Україна

Недалеко від села Світин, під Житомиром, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легковика, в результаті лобового зіткнення загинули три людини.
 
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області.
"Попередньо, близько 7:30 ранку на ділянці автодороги "Київ - Чоп", поблизу села Світин Житомирського району, водій автомобіля Skoda Fabia, 18-річний житель Львівської області, рухаючись в напрямку Києва, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з вантажівкою Scania під керуванням 42-річного киянина. Відомо, що в результаті зіткнення автомобілів загинули 3 людини: водій легковика та двоє його пасажирів, особи яких встановлюються", - говориться в повідомленні.
Зазначено, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області та Житомирського районного відділення поліції.

Повідомляється, що відомості про автопригоду внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК. Триває з'ясування всіх причин і обставин смертельної ДТП.

 