Житомирщина: легковик зіткнувся з вантажівкою, загинули 3 людини

Недалеко від села Світин, під Житомиром, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легковика, в результаті лобового зіткнення загинули три людини.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області.
Зазначено, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області та Житомирського районного відділення поліції.
Повідомляється, що відомості про автопригоду внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК. Триває з'ясування всіх причин і обставин смертельної ДТП.
Повідомляється, що відомості про автопригоду внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК. Триває з'ясування всіх причин і обставин смертельної ДТП.
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