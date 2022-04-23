Житомирщина. Інсценування вбивства під нещасний випадок за 15 тисяч доларів

12:00 25 листопада Київ, Україна

Житомирський бізнесмен вирішив позбутися незговірливого колишнього партнера по бізнесу, найнявши свого знайомого для здійснення розправи.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції в середу, 25 листопада.



"Виконавцем вбивства на замовлення повинен був стати знайомий організатора. За це 41-річний житель Житомира обіцяв 15 тис. доларів "винагороди". Чоловік надав всю інформацію про свого колишнього бізнес-партнера і попросив замаскувати злочин під нещасний випадок", - інформували правоохоронці.



Поліція запобігла вбивству 24 листопада, затримавши замовника злочину після передачі ним частини суми за виконання вбивства.



"Зараз вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру за ст. 15 п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув'язнення. Досудове розслідування здійснюють слідчі обласного управління поліції під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури", - додали в поліції.