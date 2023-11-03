Житомир залишився без водопостачання через серйозну аварію

3 листопада вдень мешканці Житомира опинилися повністю відрізаними від водопостачання через складну аварію на каналізаційному колекторі.
Цю інформацію повідомляє місцеве комунальне підприємство "Житомирводоканал".
За даними організації, сталася серйозна аварія у напірному каналізаційному колекторі, який зазвичай використовується для відведення стічних вод із усього міста на станції очищення.
Для проведення невідкладних робіт із відновлення цілісності системи каналізації, починаючи з 15:00, повністю припинено подачу води до міста.
Комунальні служби на цей момент не встановлюють точних термінів завершення робіт із усунення наслідків аварії.
У повідомленні "Житомирводоканал" просить городян виявити терпіння та розуміння в цій ситуації, обіцяючи докласти всіх необхідних зусиль для оперативного вирішення проблеми.
Цю інформацію повідомляє місцеве комунальне підприємство "Житомирводоканал".
За даними організації, сталася серйозна аварія у напірному каналізаційному колекторі, який зазвичай використовується для відведення стічних вод із усього міста на станції очищення.
Для проведення невідкладних робіт із відновлення цілісності системи каналізації, починаючи з 15:00, повністю припинено подачу води до міста.
Комунальні служби на цей момент не встановлюють точних термінів завершення робіт із усунення наслідків аварії.
У повідомленні "Житомирводоканал" просить городян виявити терпіння та розуміння в цій ситуації, обіцяючи докласти всіх необхідних зусиль для оперативного вирішення проблеми.
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