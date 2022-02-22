Житомир: через масштабну аварію сотні будинків залишилися без води

Через збій в роботі автоматики на насосній станції в Житомирі, відбувся стрибок тиску, що призвело до проривів у водопроводі.
Про це на брифінгу в середу, 26 травня, повідомив директор комунального підприємства Житомирводоканал Андрій Нікітін.
Він зазначив, що частину аварій вдалося ліквідувати, але поки залишаються ще 20 поривів. Без водопостачання в місті 27 багатоповерхівок і 120 приватних будинків.
До кінця дня в Житомирі планують повністю ліквідувати всі пориви і оперативно відновити водопостачання.
Як повідомили в міській раді, до будинків, де відсутнє водопостачання, забезпечують підвезення води.
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