Житомир: через масштабну аварію сотні будинків залишилися без води

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Через збій в роботі автоматики на насосній станції в Житомирі , відбувся стрибок тиску, що призвело до проривів у водопроводі

Про це на брифінгу в середу, 26 травня, повідомив директор комунального підприємства Житомирводоканал Андрій Нікітін.

"Вчора о 17 годині на насосній станції другого підйому стався збій в роботі автоматики, через що виник стрибок тиску. За короткий період часу у нас відбулися в місті 23 підтверджені аварії", - сказав Нікітін.

Він зазначив, що частину аварій вдалося ліквідувати, але поки залишаються ще 20 поривів. Без водопостачання в місті 27 багатоповерхівок і 120 приватних будинків.



До кінця дня в Житомирі планують повністю ліквідувати всі пориви і оперативно відновити водопостачання.



Як повідомили в міській раді, до будинків, де відсутнє водопостачання, забезпечують підвезення води.