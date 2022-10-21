Житомир частково залишився без електрики та води

Частина Житомира залишилася без електрики та води.
Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлін.
За його словами, відбулося перевантаження на одній із підстанцій. Внаслідок цього відключили електропостачання в частині Житомира.
"Обережно на дорогах. Частина світлофорів не працює. Частина працює не якісно", – попередив мер.
За даними місцевих ЗМІ, світла не було на вулицях Грушевського, Хлібній, Князів Острозьких, Івана Мазепи.
А у Житомирводоканалі повідомили, що у мікрорайоні Польова призупинено водопостачання через відсутність електроживлення на насосній станції.
Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлін.
За його словами, відбулося перевантаження на одній із підстанцій. Внаслідок цього відключили електропостачання в частині Житомира.
"Обережно на дорогах. Частина світлофорів не працює. Частина працює не якісно", – попередив мер.
За даними місцевих ЗМІ, світла не було на вулицях Грушевського, Хлібній, Князів Острозьких, Івана Мазепи.
А у Житомирводоканалі повідомили, що у мікрорайоні Польова призупинено водопостачання через відсутність електроживлення на насосній станції.
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