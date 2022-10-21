Житомир частково залишився без електрики та води

11:41 21 жовтня Київ, Україна

Частина Житомира залишилася без електрики та води.

Про це повідомив міський голова Сергій Сухомлін.

За його словами, відбулося перевантаження на одній із підстанцій. Внаслідок цього відключили електропостачання в частині Житомира.

"Обережно на дорогах. Частина світлофорів не працює. Частина працює не якісно", – попередив мер.

За даними місцевих ЗМІ, світла не було на вулицях Грушевського, Хлібній, Князів Острозьких, Івана Мазепи.

А у Житомирводоканалі повідомили, що у мікрорайоні Польова призупинено водопостачання через відсутність електроживлення на насосній станції.