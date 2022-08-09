В умовах пандемії коронавируса і карантину, як ніколи актуальні захисні медичні маски. Українці будь-якими шляхами намагаються отримати маски і цим користуються шахраї. Поліція Житомирщини розповіла "Журналу Житомира", що 29-річна жінка з Попільні оплатила онлайн-покупку медичних масок, однак замовленого товару так і не отримала. > "Вона знайшла оголошення на одному з сайтів про продаж засобів індивідуального захистуУ той же день жінка зв'язалася з менеджером інтернет-магазину і домовилася про доставку. При цьому заявниця перерахувала чоловікові на вказаний ним банківський рахунок кілька тисяч гривень, як попередню повну плату за товар ", - інформує поліція Житомирської області. Однак, ні через кілька днів, ні через кілька тижнів, маски на пошту так і не надійшли, а телефон менеджера був вимкнений. Тоді жінка і зрозуміла, що її обдурили, і звернулася в поліцію.
Мешканка Житомирщина втратила кілька тисяч гривень, намагаючись купити в інтернеті медичні маски -
23:44 06 травня Київ, Україна
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