Жителі Запорізької області почали отримувати SMS із фейками з приводу приєднання до росії

14:46 23 серпня Київ, Україна

Українцям на тимчасово окупованих територіях Запорізької області надходять SMS із фейковою інформацією та посиланням на ворожий телеграм-канал, у яких говориться, що нібито 85% жителів області за приєднання до складу росії.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) на своїй сторінці у Фейсбуці.

Під час аналізу експерти виявили, що посилання веде до телеграм-каналу "Запорізький вісник", який належить російській окупаційній владі та орієнтований на мешканців Запорізької області.



Встановлено, що його створили лише місяць тому з метою схилити людей на бік росії, демонструючи всю "красу російського світу" та одночасно для дискредитації української влади, пише ЦПД.



Оскільки цей канал не єдиний такого роду, у Центрі закликали громадян України на тимчасово окупованих територіях не довіряти окупантам та користуватися лише перевіреними джерелами інформації.