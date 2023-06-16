Жителі окупованого Сімферополя залишилися без електроенергії

08:29 22 травня Київ, Україна

Увечері 21 травня частина місцевих жителів Сімферополя, міста, яке перебуває в окупованому Криму, залишилися без електроенергії через порушення на лінії електропередачі.



Цю інформацію озвучили представники "Крименергоінформу" через месенджер Telegram.



Вони уточнили, що о 22.49 21 травня сталося технологічне порушення на лінії 110 кВ, через що частина абонентів у Сімферополі тимчасово залишилася без електрики.



Загальна відключена потужність становила 42 МВт. Співробітники ДУП РК "Крименерго" перебувають у процесі відновлення енергопостачання у місті.