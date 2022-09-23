Мешканці Мелітополя "добре відчули" у центрі міста гучний вибух - мер

09:28 23 вересня Київ, Україна

У Мелітополі о 7 ранку пролунав вибух.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.



Зазначається, що гучний вибух "добре відчули мешканці у центрі міста".



Федоров зазначив, що люди бояться виходити з дому і цей страх на руку окупантам: у перший день побудинкового "голосування" на псевдореферендумі росіянам потрібно, щоб усі тихо сиділи вдома.



Мер радить мелітопольцям триматися подалі від російських військових та ворожої техніки, оскільки "поруч із ними постійно щось вибухає".