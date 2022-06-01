Жителі Маріуполя залишилися без їжі та води

Про це повідомив Вадим Бойченко у ефірі національного телемарафону.

"Ситуація була і залишається дуже складною. У місті окупаційні війська та війська ОПЗЖ, які проголосили себе владою, тримають у заручниках понад 100 тисяч населення. До цього вони вбивали людей "Градами", артилерією, вбили понад 22 тисячі населення… Тепер ми бачимо, що вони готуються й надалі вбивати маріупольців уже своєю бездіяльністю. Вони щось намагалися зробити щодо подачі питної води – але в них нічого не виходить”, – зазначив міський голова.

Бойченко додав, що кількість поховань у захопленому місті зростає, є ще й стихійні поховання.



Він наголосив, що підвищення температури та зливи формують загрозу інфекційних захворювань: спалахи дизентерії та холери можуть вбити ще тисячі маріупольців.

"Вони (російські окупанти – ред.) залучили "МНС ДНР", щоб ті розвозили воду. Але вчора маріупольці повідомили нам, що з них продовжують знущатися: привезену питну воду вони просто так не видають, а хочуть, щоб маріупольці пішли розбирати завали, збирати (тіла – ред.) і допомагали їм ховати вбитих, приховувати ці військові злочини. Маріупольці сьогодні працюють за воду… І те, що вони (окупанти – ред.) показують у своїх пропагандистських відео, як вони у квітні намагалися видавати їжу, сьогодні цього не відбувається. З квітня маріупольці не мають доступу до їжі і не мають, як ми бачимо, питної води. Сьогодні ці покидьки тримають у заручниках понад 100 тисяч населення – і маріупольці не можуть виїжджати до підконтрольної частини нашої держави. Тому нам потрібно об'єднуватись навколо цієї проблеми, гуртувати міжнародних партнерів, ООН, Червоний хрест – і створювати стійкі "зелені коридори", щоб наші українці могли їхати на підконтрольні території нашої держави", - повідомив Бойченко.