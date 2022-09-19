Жителі Ізюму розповіли жахливі історії про загиблих - ЗМІ

На стихійному цвинтарі – цивільні, військові, жінки та діти, які загинули за час окупації. У перший день проведення ексгумації розкопали та відвезли на експертизу тіла 22 місцевих та братську могилу військових ЗСУ, де поховали 17 воїнів.
Про це йдеться у сюжеті українських ЗМІ.
П'ять місяців місто було під щоденним обстрілом і, за попередніми даними, близько тисячі мирних жителів загинули за цей час. Деякі – на очах у найрідніших.
П'ять місяців місто було під щоденним обстрілом і, за попередніми даними, близько тисячі мирних жителів загинули за цей час. Деякі – на очах у найрідніших.
Вулиці Ізюма перші тижні були усіяні тілами загиблих. Лише в одному з будинків загинули одразу 46 мирних жителів. Вони ховалися у підвалі, коли на багатоповерхівку окупанти скинули авіабомбу. Вижили всього семеро, серед них Григорій із мамою. Того дня він втратив найкращого друга - всю його рідню та майже всіх сусідів.
Спочатку загиблих ховали на подвір'ях, а потім їх було стільки, що доводилося закопувати навіть на клумбах.
А вже влітку окупанти вирішили очистити вулиці від могил, кажуть люди. Загиблих перепоховали у лісі без родичів, їм надали номери могил.
Щоб дізнатися про причини смерті та встановити особу загиблих, криміналісти проводять ексгумацію. За день розкопали 41 тіло, майже всі із ознаками насильства.
Найбільшим похованням стала братська могила воїнів Збройних сил. 17 захисників України окупанти безжально вбили, на руці одного з них залишилася синьо-жовта стрічка.
Загалом на стихійному цвинтарі виявили 450 могил. Трапляються хрести з прізвищами, втім, більшість лише з номерами. Правоохоронці припускають, що в могилах може виявитися не одне тіло.
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