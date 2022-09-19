Жителі Ізюму розповіли жахливі історії про загиблих - ЗМІ

13:34 19 вересня Київ, Україна

На стихійному цвинтарі – цивільні, військові, жінки та діти, які загинули за час окупації. У перший день проведення ексгумації розкопали та відвезли на експертизу тіла 22 місцевих та братську могилу військових ЗСУ, де поховали 17 воїнів.

Про це йдеться у сюжеті українських ЗМІ.



П'ять місяців місто було під щоденним обстрілом і, за попередніми даними, близько тисячі мирних жителів загинули за цей час. Деякі – на очах у найрідніших.

Я бачу, що вона падає. Я підбіг, дивлюся, кров пішла і ротом, і носом. Я носову хустку, ніби намагався язик витягнути, зробити штучне дихання. Головку загорнув. Я сидів, доки сусіди не вийшли і не сказали: не муч бабусю", - розповідає син загиблої Григорій.

Вулиці Ізюма перші тижні були усіяні тілами загиблих. Лише в одному з будинків загинули одразу 46 мирних жителів. Вони ховалися у підвалі, коли на багатоповерхівку окупанти скинули авіабомбу. Вижили всього семеро, серед них Григорій із мамою. Того дня він втратив найкращого друга - всю його рідню та майже всіх сусідів.

"Я на першому поверсі, а він з третього поверху - прізвище Ясенюки. У нього вся родина загинула, а це семеро людей. Загинули одразу 46. Не всі одразу, дехто ще горів або їх задавило просто”, - розповідає чоловік.

Спочатку загиблих ховали на подвір'ях, а потім їх було стільки, що доводилося закопувати навіть на клумбах.

"Могили були під кожним під'їздом. Уламками, кого завалило, кого касетами цими. І виносили сусіди, і ховали просто під під'їздами", - кажуть свідки.

А вже влітку окупанти вирішили очистити вулиці від могил, кажуть люди. Загиблих перепоховали у лісі без родичів, їм надали номери могил.

"Наших поховали, забрали рідних. Нас не пустили, ми не бачили ям, але вони дали нам номерки. Під якими номерами ми підемо та знайдемо своїх дітей. Хто дітей, хто племінників, хто колегу та зможемо переховати. Не може бути, щоб вони нас обдурили. На цвинтар вони не дозволили поїхати. Тільки номерок", - розповідають люди.

Щоб дізнатися про причини смерті та встановити особу загиблих, криміналісти проводять ексгумацію. За день розкопали 41 тіло, майже всі із ознаками насильства.

На деяких тілах ми знаходимо наслідки тортур. Нам дуже пощастило, що вони були поховані в глину. У глині тіла розкладаються не так швидко, тому ми бачимо і зуби, і якусь форму", - каже керівник харківської окружної прокуратури Харківської області Олександр Іллінков.

Найбільшим похованням стала братська могила воїнів Збройних сил. 17 захисників України окупанти безжально вбили, на руці одного з них залишилася синьо-жовта стрічка.

"Зараз будуть проведені всі медичні дослідження, всі медичні експертизи. Після цього вирішуватимемо залежно від того, чи знайдемо ми близьких людей. І далі вже там визначатимемо для того, щоб справді віддати данину та поховати наших людей у належному стані", - каже голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

Загалом на стихійному цвинтарі виявили 450 могил. Трапляються хрести з прізвищами, втім, більшість лише з номерами. Правоохоронці припускають, що в могилах може виявитися не одне тіло.