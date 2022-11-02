Жителі Херсонщини повідомляють у поліцію про захоплення росіянами їхніх будинків

Російські окупанти продовжують терор проти місцевого населення на Херсонщині, зокрема, виганяють із житла людей, щоб заселитися туди самим.
Про це повідомили у поліції Херсонської області.
Про це повідомили у поліції Херсонської області.
Так, у Херсоні до приватного будинку увірвалася група озброєних цивільних, які назвалися працівниками російської поліції. Вони вигнали родину надвір, провели незаконний обшук, після чого відвезли у невідомому напрямку двох чоловіків.
Викрали в сім'ї й автомобіль із документами на нього, а з дому вкрали всі цінні речі.
Жителі сіл Скадовського району повідомляють, що у їхніх будинках самовільно заселяються російські військові та користуються їхнім майном. Викрадають окупанти й сільськогосподарську техніку, автомобілі, відбирають у людей документи на земельні ділянки та житлові приміщення.
З Генічеського району надходять повідомлення, що до квартир та будинків заселяються представники окупаційної поліції.
Напередодні у Генштабі ЗСУ говорили про практику виселення росіянами цивільних у Херсонській області. Наприклад, у Каховці тих, хто живе вздовж берега Дніпра, виселяють, а навколо будинків обладнають інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження.
Про заселення російських військових та вчителів до квартир у Херсоні, з яких поїхали господарі, місцеві повідомляли ще навесні.
Нагадаємо, що розграбування – один із семи типів військових злочинів, до яких найчастіше вдаються російські військові в Україні.
Викрали в сім'ї й автомобіль із документами на нього, а з дому вкрали всі цінні речі.
Жителі сіл Скадовського району повідомляють, що у їхніх будинках самовільно заселяються російські військові та користуються їхнім майном. Викрадають окупанти й сільськогосподарську техніку, автомобілі, відбирають у людей документи на земельні ділянки та житлові приміщення.
З Генічеського району надходять повідомлення, що до квартир та будинків заселяються представники окупаційної поліції.
Напередодні у Генштабі ЗСУ говорили про практику виселення росіянами цивільних у Херсонській області. Наприклад, у Каховці тих, хто живе вздовж берега Дніпра, виселяють, а навколо будинків обладнають інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження.
Про заселення російських військових та вчителів до квартир у Херсоні, з яких поїхали господарі, місцеві повідомляли ще навесні.
Нагадаємо, що розграбування – один із семи типів військових злочинів, до яких найчастіше вдаються російські військові в Україні.
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