Жителі Херсона вигнали російських окупантів із міста

У соцмережах з'явилося багато підбадьорливих відео з Херсона. Як повідомляють очевидці, російські окупанти залишили центр міста.

Кульмінацією подій став вчинок чоловіка, який піднявся на ворожий бронетранспортер, що рухався, з українським прапором. Це викликало радість місцевих жителів.

Херсонці зазначають, що на жодний мітинг у місті раніше не збиралося стільки людей, скільки прийшло проти російських військових.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні пройшов масштабний мітинг проти російської окупації. Військові стріляли у повітря, проте не змогли злякати херсонців.

Як повідомлялося, два дні тому російські військові повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації, а згодом захопили телеканал.