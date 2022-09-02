12:48 28 серпня Київ, Україна

Жителів Зеленодольська на Дніпропетровщині просять залишити дачі та зателефонувати родичам, які перебувають у селищі. Про це у Facebook написав міський голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий.

"Якщо ваші рідні чи близькі люди зараз могли перебувати у дачному кооперативі Відпочинок - зателефонуйте і дізнайтесь чи все добре! Якщо ви не можете зв'язатися з ними, дзвоніть по гарячій лінії міської ради 0 (96) 026 31 85. Всім залишити дачі в місті Зеленодольськ! Терміново!" - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у Дніпрі 28 серпня пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах. За їхніми даними, звуки вибухів були у передмісті Дніпра із боку Запоріжжя. Крім того, після вибухів над містом виникло задимлення.

Водночас офіційної інформації про вибухи у Дніпрі наразі немає.

Нагадаємо, напередодні російські окупаційні війська били по Дніпропетровщині з Градів, Ураганів та важкої артилерії. Влучили по чотирьох громадах у двох районах. В результаті зруйновано десятки будинків та автомобілів, понад тисячу людей залишилися без електропостачання.