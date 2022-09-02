Жителів Зеленодольська на Дніпропетровщині просять залишити дачі та зателефонувати родичам, які перебувають у селищі. Про це у Facebook написав міський голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий.
Зазначимо, що у Дніпрі 28 серпня пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах. За їхніми даними, звуки вибухів були у передмісті Дніпра із боку Запоріжжя. Крім того, після вибухів над містом виникло задимлення.
Водночас офіційної інформації про вибухи у Дніпрі наразі немає.
Нагадаємо, напередодні російські окупаційні війська били по Дніпропетровщині з Градів, Ураганів та важкої артилерії. Влучили по чотирьох громадах у двох районах. В результаті зруйновано десятки будинків та автомобілів, понад тисячу людей залишилися без електропостачання.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі