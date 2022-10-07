Жителів Івано-Франківська попередили про відсутність тролейбусів на дорогах міста

20:32 10 березня Київ, Україна

Унаслідок невідповідності умов перевезення у тролейбусах карантинним вимогам, з 11 березня в Івано-Франківську даний вид громадського транспорту курсувати не буде.



Про це мер міста Руслан Марцинків повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.



"Неприємні новини: є припис поліції на роботу тролейбусів. Нібито умови перевезення в них не відповідають вимогам карантину. Тому через зміни в постанові Кабінету Міністрів України ми змушені зупинити тролейбусний рух в нашій міській громаді завтра, 11 березня.



Тим часом автобусний рух дозволено - в режимі спецперевезень. Тому замість тролейбусів ми ставимо на рейси автобуси. Але через це кількість автобусів на звичайних рейсах відповідно зменшиться. Тому будьте до цього готові", - зазначив Марцинків.