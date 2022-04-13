Жителів Харкова просять залишатися в укриттях навіть за відсутності повітряної тривоги

13:46 13 квітня Київ, Україна

У Харкові просять залишатися в укриттях навіть за відсутності повітряної тривоги – у місті тривають активні обстріли.



У Харкові продовжуються обстріли житлових районів на Північній Салтівці, 602 мікрорайону, селища Жуковського.



Також російські військові обстрілюють район ХТЗ – там виникла масштабна пожежа, місцеві жителі повідомляють про стовп чорного диму.



У Департаменті цивільного захисту області просять мешканців протягом усього дня перебувати в укриттях та не виходити на вулицю навіть за відсутності повітряної тривоги.