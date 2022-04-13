Жителів Харкова просять залишатися в укриттях навіть за відсутності повітряної тривоги

У Харкові просять залишатися в укриттях навіть за відсутності повітряної тривоги – у місті тривають активні обстріли.
У Харкові продовжуються обстріли житлових районів на Північній Салтівці, 602 мікрорайону, селища Жуковського.
Також російські військові обстрілюють район ХТЗ – там виникла масштабна пожежа, місцеві жителі повідомляють про стовп чорного диму.
У Департаменті цивільного захисту області просять мешканців протягом усього дня перебувати в укриттях та не виходити на вулицю навіть за відсутності повітряної тривоги.
У Харкові продовжуються обстріли житлових районів на Північній Салтівці, 602 мікрорайону, селища Жуковського.
Також російські військові обстрілюють район ХТЗ – там виникла масштабна пожежа, місцеві жителі повідомляють про стовп чорного диму.
У Департаменті цивільного захисту області просять мешканців протягом усього дня перебувати в укриттях та не виходити на вулицю навіть за відсутності повітряної тривоги.
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