Житель Запоріжжя "замінував" всі електростанції України

19:57 02 жовтень Київ, Україна

У поліцію міста Запоріжжя надійшов дзвінок, невідомий повідомив про мінування електростанцій по всій Україні, зажадав 1 млн доларів і кинув трубку.



Співробітники Служби безпеки України оперативно затримали в Запоріжжі місцевого жителя.



Про це повідомив прессекретар управління Співробітники Служби безпеки України оперативно затримали в Запоріжжі місцевого жителя.Про це повідомив прессекретар управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко.

"Сьогодні близько 11 на телефон спецлінії поліції "102" надійшов анонімний дзвінок, телефонував чоловік, який повідомив, що всі електростанції України заміновані. Запропонував передати йому мільйон доларів США і кинув трубку", - сказав Левченко.

За словами Левченка, оперативники СБУ вирахували зловмисника та затримали його в одному з медичних закладів Запоріжжя. Чоловік телефонував з мобільного телефону. Свої дії він поки ніяк не пояснює.



Зараз вирішується органами поліції питання про відкриття кримінального провадження за статтею 259 КК. Встановлюються обставини, що спонукали зловмисника здійснити цей вчинок.