Житель Запоріжжя "замінував" всі електростанції України

У поліцію міста Запоріжжя надійшов дзвінок, невідомий повідомив про мінування електростанцій по всій Україні, зажадав 1 млн доларів і кинув трубку.
Співробітники Служби безпеки України оперативно затримали в Запоріжжі місцевого жителя.
Про це повідомив прессекретар управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко.
За словами Левченка, оперативники СБУ вирахували зловмисника та затримали його в одному з медичних закладів Запоріжжя. Чоловік телефонував з мобільного телефону. Свої дії він поки ніяк не пояснює.
Зараз вирішується органами поліції питання про відкриття кримінального провадження за статтею 259 КК. Встановлюються обставини, що спонукали зловмисника здійснити цей вчинок.
Зараз вирішується органами поліції питання про відкриття кримінального провадження за статтею 259 КК. Встановлюються обставини, що спонукали зловмисника здійснити цей вчинок.
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