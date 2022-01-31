Житель Закарпаття пропагував відділення своєї області від України, йому загрожує в'язниця

06:33 12 травень Київ, Україна

За пропаганду відділення Закарпатської області від України, українцю загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.



Про це повідомляє Управління СБУ в Закарпатській області.

"Житель Закарпаття поширював в соціальних мережах деструктивні повідомлення із закликами до захоплення влади в країні. Зокрема, зловмисник закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від нашої держави", - сказано в повідомленні.

Лінгвістична експертиза підтвердила, що в цих текстах були заклики до порушення територіальної цілісності України.



Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.