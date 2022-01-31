Житель Закарпаття пропагував відділення своєї області від України, йому загрожує в'язниця

За пропаганду відділення Закарпатської області від України, українцю загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Управління СБУ в Закарпатській області.
Про це повідомляє Управління СБУ в Закарпатській області.
Лінгвістична експертиза підтвердила, що в цих текстах були заклики до порушення територіальної цілісності України.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.
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