Житель Тернополя пропонував військовозобов'язаним документи про непридатність за 10 тисяч доларів – прокурор

19:34 25 серпня Київ, Україна

Житель Тернополя за 10 тисяч доларів обіцяв військовозобов'язаним допомогти у виготовленні документів про тимчасову непридатність до військової служби.



Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.



За даними слідства, підозрюваний пообіцяв військовозобов'язаному, який не хотів іти в армію, допомогу в отриманні фіктивних документів про непридатність до служби. Для цього він планував скористатися своїм знайомством у військово-лікарській комісії Тернопільського обласного центру комплектування та соціальної підтримки.



Правоохоронці задокументували факт отримання підозрюваним частини обіцяних коштів – 5 тисяч доларів.



Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.