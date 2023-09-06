Житель Тернополя пропонував військовозобов'язаним документи про непридатність за 10 тисяч доларів – прокурор

Житель Тернополя за 10 тисяч доларів обіцяв військовозобов'язаним допомогти у виготовленні документів про тимчасову непридатність до військової служби.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваний пообіцяв військовозобов'язаному, який не хотів іти в армію, допомогу в отриманні фіктивних документів про непридатність до служби. Для цього він планував скористатися своїм знайомством у військово-лікарській комісії Тернопільського обласного центру комплектування та соціальної підтримки.
Правоохоронці задокументували факт отримання підозрюваним частини обіцяних коштів – 5 тисяч доларів.
Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваний пообіцяв військовозобов'язаному, який не хотів іти в армію, допомогу в отриманні фіктивних документів про непридатність до служби. Для цього він планував скористатися своїм знайомством у військово-лікарській комісії Тернопільського обласного центру комплектування та соціальної підтримки.
Правоохоронці задокументували факт отримання підозрюваним частини обіцяних коштів – 5 тисяч доларів.
Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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