Житель Прикарпаття підстрелив двох чоловіків

Співробітники поліції Івано-Франківської області затримали хулігана, який влаштував стрілянину і поранив двох чоловіків.
З місця події поліціянти вилучили патрон і гільзу та інші речові докази і направили все на експертизу.
Про це в понеділок, 29 березня, повідомила пресслужба поліції.
Як з'ясувалося, чоловіки були поранені в лісі між селами Стопчатів і Уторопи.
В результаті 37-ми і 39-річні жителі Косівщини отримали вогнепальні поранення.
Правоохоронці розшукали та затримали того, хто стріляв, 51-річного жителя Яблунівської громади. Йому повідомили підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК).
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