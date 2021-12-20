Житель Прикарпаття підстрелив двох чоловіків

16:00 29 березень Київ, Україна

Співробітники поліції Івано-Франківської області затримали хулігана, який влаштував стрілянину і поранив двох чоловіків.

З місця події поліціянти вилучили патрон і гільзу та інші речові докази і направили все на експертизу.





Про це в понеділок, 29 березня, повідомила пресслужба поліції.

"27 березня близько 3:00 в Косівський відділ поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря ЦРЛ про те, що до них доставлено двох жителів району з вогнепальними пораненнями", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, чоловіки були поранені в лісі між селами Стопчатів і Уторопи.

"Вночі двоє чоловіків здійснювали порубку дерев. Коли останні завантажували деревину на підводу, до них підійшов невідомий і зробив кілька пострілів в їхній бік. Постраждалі намагалися втекти з місця події, але зловмисник їх наздогнав і зробив ще кілька пострілів", - повідомили в поліції.

В результаті 37-ми і 39-річні жителі Косівщини отримали вогнепальні поранення.



Правоохоронці розшукали та затримали того, хто стріляв, 51-річного жителя Яблунівської громади. Йому повідомили підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК).