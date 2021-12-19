Житель Львівщини з рушниці застрелив собаку. Вбивцю чекає суд

09:30 25 квітень Київ, Україна

На жаль, в нашому суспільстві багато людей байдуже ставляться до життя тварин. Тому в Україні не рідкісні випадки жорстокого поводження з тваринами. Так, за повідомленням пресслужби поліції Львівської області, сільський житель застрелив з мисливської рушниці собаку своєї односельчанки у дворі її будинку. Тепер чоловікові загрожує до трьох років в'язниці.

"12 квітня близько 13.00 в поліцію звернулася 56-річна жителька одного з сіл Червоноградського району, яка повідомила, що невідомий убив її собаку", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що тварину у дворі господині з мисливської рушниці вбив 29-річний місцевий житель.

Співробітники поліції виявили і вилучили у зловмисника зброю і патрони до неї.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з твариною, що спричинило її загибель) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Обвинувальний акт спрямований на розгляд суду.

Нагадаємо, під Києвом чоловік застрелив бездомну собаку. Поліція вже повідомила зловмиснику про підозру і вилучила у нього зареєстровану рушницю.

Також повідомлялося, що прикордонники Луцького прикордонного загону, які знущалися з козулі, відсторонені від служби.