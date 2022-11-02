Житель Луганщини отримав 8 років ув'язнення за участь у незаконних збройних формуваннях так званої "ЛНР"

16:39 02 листопада Київ, Україна





Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора. Жителя Луганської області, який добровільно вступив до лав народної міліції "ЛНР" та воював на боці окупантів, засудили до 8 років позбавлення волі.Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

“Прокурор у суді довів, що у жовтні 2021 року мешканець м. Суходільськ Луганської області вступив до так званої народної міліції “ЛНР”. Чоловік став механіком-водієм "3 мотострілецького батальйону 8 мотострілецької роти 2 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу", - йдеться в повідомленні.

Засуджений здійснював маневри у бойовій обстановці на місцевості, займався спостереженням та обміном інформацією, яку використовували представники "ЛНР" для координації та ведення бойових дій проти українських військових.



1 червня у Сєвєродонецьку чоловік потрапив у полон до військовослужбовців ЗСУ.



Суд визнав бойовика так званої "ЛНР" винним у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України), його засудили до 8 років позбавлення волі.