Житель Луганщини отримав 8 років ув'язнення за участь у незаконних збройних формуваннях так званої "ЛНР"

Жителя Луганської області, який добровільно вступив до лав народної міліції "ЛНР" та воював на боці окупантів, засудили до 8 років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.
Засуджений здійснював маневри у бойовій обстановці на місцевості, займався спостереженням та обміном інформацією, яку використовували представники "ЛНР" для координації та ведення бойових дій проти українських військових.
1 червня у Сєвєродонецьку чоловік потрапив у полон до військовослужбовців ЗСУ.
Суд визнав бойовика так званої "ЛНР" винним у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України), його засудили до 8 років позбавлення волі.
1 червня у Сєвєродонецьку чоловік потрапив у полон до військовослужбовців ЗСУ.
Суд визнав бойовика так званої "ЛНР" винним у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України), його засудили до 8 років позбавлення волі.
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