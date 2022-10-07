Жителя Кривого Рогу викрито на продажу зброї та боєприпасів

Правоохоронці затримали мешканця Кривого Рогу, який налагодив схему продажу вогнепальної зброї та боєприпасів. Чоловіку повідомлено про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту вогнепальної зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України).
Зловмисника було затримано при реалізації 5 РПГ, 3 гранат Ф-1, понад 4000 патронів калібру 5,45 мм.
У ході проведення обшуку автомобіля підозрюваного також знайдено кошти у сумі понад 100 тис. грн.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. Встановлюються обставини скоєння злочину й інших осіб.
Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділу Синельниківського районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області при оперативному супроводі відділу у м. Павлоград УСБУ у Дніпропетровській області.
Примітка: згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена в законному порядку та встановлена обвинувальним вироком суду.
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