Мешканець Івано-Франківська вкрав гуманітарну допомогу, призначену для ЗСУ

14:29 08 листопада Київ, Україна

Правоохоронці Івано-Франківська затримали мешканця, який вкрав гуманітарну допомогу, призначену для ЗСУ та переселенців, та продавав на місцевому ринку. Тепер підозрюваний постане перед судом.



Про це повідомила обласна прокуратура на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 8 листопада.



Слідство встановило, що обвинувачений у червні 2022 року обманом заволодів продуктами харчування та викрав медикаменти та інші речі, призначені для ЗСУ та внутрішньо переміщених осіб.



Він збрехав настоятелю церкви, запевнивши останнього, що збирає продукти "для українських військових", а після отримання продовольства майже на 90 тис. грн розпорядився ними на власний розсуд.



Зловмисник також дізнався під час охорони приміщення театру в Івано-Франківську, що там знаходиться гуманітарна допомога – медичні засоби та медикаменти на понад 80 тис. грн, та незаконно виніс її для власного збагачення.



Чоловік намагався продати вкрадене на місцевому ринку.



Стосовно чоловіка до суду направили обвинувальний акт за фактом шахрайства та крадіжки гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України).