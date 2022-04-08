Житель Броварщини загинув від вибуху замінованої окупантами машини

21:43 05 квітня Київ, Україна





Житель села Гоголів прямував до села Плоське, де виявив свій У понеділок, 4 квітня, 32-річний мешканець Броварщини загинув від вибуху замінованої окупантами машини, повідомили у Фейсбуці поліції Київської області.Житель села Гоголів прямував до села Плоське, де виявив свій автомобіль

“Чоловік знехтував інструкціями правоохоронців, не дочекався зачистки території, сів у авто та поїхав додому. У дворі будинку чоловік відкрив багажне відділення легковика, після чого стався вибух. Чоловік отримав травми черепа та таза, несумісні з життям. Як виявилося, автомобіль було заміновано російськими військовими", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також закликали громадян, які повертаються на звільнені від окупантів території, не чіпати предметів та речей, заздалегідь не перевірених фахівцями.

"Радимо повертатися до будинків після того, як вибухотехніки проведуть перевірку доріг та приміщень. У разі виявлення підозрілих предметів, не торкайтеся них, обгородіть територію та негайно телефонуйте на спецлінію "102", – зазначили правоохоронці.