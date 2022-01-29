Жорстоке синовбивство в Києві

19:12 16 вересень Київ, Україна

Під час розпивання алкогольних напоїв, між батьком і сином виник конфлікт, в результаті якого батько схопив пляшку і завдав синові численних ударів.

Як розповіли київські правоохоронці, вони отримали повідомлення від лікарів про те, що в одній з квартир Святошинського району по вулиці Якуби Колоса виявлено труп чоловіка з численними ранами. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та експерти.





Правоохоронці встановили, що смертельні рани чоловік отримав від свого батька. Вони проживали в одній квартирі. Під час вживання спиртних напоїв між батьком і сином виникла сварка. В результаті батько розбив об голову сина пляшку, а потім її залишками почав завдавати ударів у груди й інші ділянки тіла.

У злочині пенсіонер зізнався. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Вона передбачає до десяти років позбавлення волі.