Жорстоке побиття жінки в центрі Дніпра

19:59 28 липень Київ, Україна

Жорстоке побиття сталося в центрі міста Дніпро, посеред білого дня в присутності перехожих, чоловік повалив жінку на землю і наніс удар ногою по голові, від цього вона втратила свідомість.



Чоловіка 1988 року народження знайшли і затримали співробітники Шевченківського ОП. Зараз він знаходиться у відділі поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 (хуліганство). Чоловікові загрожує або штраф в розмірі від одного до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк від п'яти до двох років. Спочатку передбачалося, що жінка нібито образила чоловіка і його матір. Пізніше з'ясувалося, що нападник - її співмешканець, на даний момент постраждала з тілесними ушкодженнями перебуває в лікарні. Її життю нічого не загрожує. Зараз вона дає свідчення поліцейським, повідомляє прес-службу ГУНП

У соцмережі з'явилося відео, на якому відобразили людська байдужість, аморальність і жорстокість. Відзначимо, що люди проходили повз ніяк не реагували, а автор відео просто продовжував знімати.

Обережно! У відео може бути присутнім ненормативна лексика і присутні жорстокі дії.

У коментарях люди просто ошелешені подією і не розуміють, чому все проходять повз і не надають допомогу.



"Центр міста. Натовп людей. Ніхто не заступився, не допоміг після. Все просто йдуть міом, ніби дівчина - це порожнє місце. І, звичайно, це треба було знімати на телефон. Немає слів », - написала в коментарях Віталія.



«А народ спокійно проходить повз, їм все одно. Поліція, швидка? Не, не чули. Не наша справа », - написав Сергій.

«Ось і все, повна байдужість - це гірше вірусу», - написала Марті.