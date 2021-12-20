Жорстоке побиття жінки в центрі Дніпра

Жорстоке побиття сталося в центрі міста Дніпро, посеред білого дня в присутності перехожих, чоловік повалив жінку на землю і наніс удар ногою по голові, від цього вона втратила свідомість.
Спочатку передбачалося, що жінка нібито образила чоловіка і його матір. Пізніше з'ясувалося, що нападник - її співмешканець, на даний момент постраждала з тілесними ушкодженнями перебуває в лікарні. Її життю нічого не загрожує. Зараз вона дає свідчення поліцейським, повідомляє прес-службу ГУНП.
Чоловіка 1988 року народження знайшли і затримали співробітники Шевченківського ОП. Зараз він знаходиться у відділі поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 (хуліганство). Чоловікові загрожує або штраф в розмірі від одного до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк від п'яти до двох років.
У соцмережі з'явилося відео, на якому відобразили людська байдужість, аморальність і жорстокість. Відзначимо, що люди проходили повз ніяк не реагували, а автор відео просто продовжував знімати.
Обережно! У відео може бути присутнім ненормативна лексика і присутні жорстокі дії.
У коментарях люди просто ошелешені подією і не розуміють, чому все проходять повз і не надають допомогу.
"Центр міста. Натовп людей. Ніхто не заступився, не допоміг після. Все просто йдуть міом, ніби дівчина - це порожнє місце. І, звичайно, це треба було знімати на телефон. Немає слів », - написала в коментарях Віталія.
«А народ спокійно проходить повз, їм все одно. Поліція, швидка? Не, не чули. Не наша справа », - написав Сергій.
«Ось і все, повна байдужість - це гірше вірусу», - написала Марті.
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