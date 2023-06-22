Жорстока атака на Криворізький район: зруйновано житловий сектор

У ніч на 22 червня російські терористи здійснили ракетні удари по Криворізькому району.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Повідомляється, що житловий сектор зазнав значних руйнувань, проте вдалося уникнути жертв.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Повідомляється, що житловий сектор зазнав значних руйнувань, проте вдалося уникнути жертв.
Також повідомляється, що російські військові сили здійснили обстріл з важкої артилерії в районі Нікополя. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав, і нині рятувальники проводять огляд місць прильоту снарядів.
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