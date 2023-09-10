Жертви російської атаки: центр Херсона під обстрілом, одна людина загинула

"Сьогодні вранці близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона із застосуванням РСЗВ "Град"

Внаслідок атаки постраждав співробітник міського комунального підприємства", - написав Прокудін.



Прокудін також зазначив, що один із поранених чоловіків помер на місці події.



Роман Мрочко, начальник Херсонської обласної військової адміністрації, повідомив, що ще двох постраждалих доставили до лікарні і вони перебувають під медичним наглядом.