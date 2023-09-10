Жертви російської атаки: центр Херсона під обстрілом, одна людина загинула

11:20 31 липня Київ, Україна

Вранці 31 липня центр Херсона опинився під обстрілом з боку російських військ, які використовували РСЗВ "Град". Внаслідок атаки загинув мирний житель, а ще двоє громадян отримали поранення.

Інформацію про подію надав Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної державної адміністрації, в Telegram.
 
"Сьогодні вранці близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона із застосуванням РСЗВ "Град"
Внаслідок атаки постраждав співробітник міського комунального підприємства", - написав Прокудін.

Прокудін також зазначив, що один із поранених чоловіків помер на місці події.

Роман Мрочко, начальник Херсонської обласної військової адміністрації, повідомив, що ще двох постраждалих доставили до лікарні і вони перебувають під медичним наглядом.