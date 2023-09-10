Жертви російської атаки: центр Херсона під обстрілом, одна людина загинула
11:20 31 липня Київ, Україна
Вранці 31 липня центр Херсона
опинився під обстрілом з боку російських військ, які використовували РСЗВ "Град". Внаслідок атаки загинув мирний житель, а ще двоє громадян отримали поранення.
Інформацію про подію надав Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної державної адміністрації, в Telegram.
"Сьогодні вранці близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона із застосуванням РСЗВ "Град"
Внаслідок атаки постраждав співробітник міського комунального підприємства", - написав Прокудін.
Прокудін також зазначив, що один із поранених чоловіків помер на місці події.
Роман Мрочко, начальник Херсонської обласної військової адміністрації, повідомив, що ще двох постраждалих доставили до лікарні і вони перебувають під медичним наглядом.
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