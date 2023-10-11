Жертви та руйнування: обстріл Бериславського району Херсонської області

Вранці 11 жовтня окупанти завдали артилерійського удару по селу Михайлівка, що у Бериславському районі Херсонської області.
Цей інцидент зафіксували представники Офісу Генерального прокурора, як повідомила пресслужба цього органу.
За даними Офісу Генерального прокурора, обстріл Михайлівки стався близько 8:40 ранку, при цьому житлові будинки та господарські будівлі було пошкоджено. В результаті обстрілу 76-річна жінка отримала осколкові поранення грудної клітки та гомілки.
Наразі розпочато досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни, згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Офіс Генерального прокурора взяв на себе обов'язок документувати військові злочини, скоєні представниками збройних сил держави-агресора, і продовжує працювати у цьому напрямку.
Цей інцидент зафіксували представники Офісу Генерального прокурора, як повідомила пресслужба цього органу.
За даними Офісу Генерального прокурора, обстріл Михайлівки стався близько 8:40 ранку, при цьому житлові будинки та господарські будівлі було пошкоджено. В результаті обстрілу 76-річна жінка отримала осколкові поранення грудної клітки та гомілки.
Наразі розпочато досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни, згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Офіс Генерального прокурора взяв на себе обов'язок документувати військові злочини, скоєні представниками збройних сил держави-агресора, і продовжує працювати у цьому напрямку.
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